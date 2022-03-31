بيلد: صراع لندني على التعاقد مع عمر مرموش
الخميس، 31 مارس 2022 - 18:04
كتب : FilGoal
يراقب أرسنال وتوتنام الإنجليزيين عمر مرموش جناح منتخب مصر وشتوتجارت الألماني حاليا من أجل ضمه.
عمر مرموش
النادي : شتوتجارت
وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الخميس في تقرير لها فإن مرموش جذب اهتمام قطبي لندن ويراقبان تطوره خلال الفترة الجارية لاحتمالية ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وويدرس فولفسبورج العروض المقدمة للتخلي عن خدمات عمر مرموش، بداية الموسم المقبل.
وتبلغ القيمة السوقية للجناح الشاب صاحب الـ23 عامًا، 4.5 مليون يورو وفقًا لـ"ترانسفير ماركت".
ويقدم مرموش مستوى طيب رفقة شتوتجارت المعار إليه من فولفسبورج، حيث سجل 3 أهداف خلال 17 مباراة وقدم 4 تمريرات حاسمة.
وخاض عمر مرموش على المستوى الدولي 11 مباراة، سجل هدف وحيد بقميص المنتخب المصري في شباك المنتخب الليبي وصنع آخر.
نرشح لكم
برشلونة يفسد مخطط ريال مدريد.. ويستهدف صفقة جديدة من تشيلسي قاعدة الـ 5 تغييرات تعود مجددا في الدوري الإنجليزي رومانو: برونو فيرنانديز مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2027 تقرير: قاعدة الـ 5 تغييرات تقترب من العودة مجددا في الدوري الإنجليزي جيرارد: هذه كانت نصيحة كلوب لي في بداية مشواري التدريبي زميله السابق: أوزيل واجه مشاكل مع الجميع في أرسنال مدافع سيتي يغادر معسكر إنجلترا ميرور: الاتحاد الهولندي يخطط لإقناع جوارديولا بتدريب المنتخب