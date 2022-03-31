بيلد: صراع لندني على التعاقد مع عمر مرموش

الخميس، 31 مارس 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر × السنغال

يراقب أرسنال وتوتنام الإنجليزيين عمر مرموش جناح منتخب مصر وشتوتجارت الألماني حاليا من أجل ضمه.

وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الخميس في تقرير لها فإن مرموش جذب اهتمام قطبي لندن ويراقبان تطوره خلال الفترة الجارية لاحتمالية ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وويدرس فولفسبورج العروض المقدمة للتخلي عن خدمات عمر مرموش، بداية الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
مؤتمر فيريرا: استعداداتنا لمواجهة ساجرادا لم تكن جيدة.. لكنها فرصة برشلونة يفسد مخطط ريال مدريد.. ويستهدف صفقة جديدة من تشيلسي أبو جبل في رسالة لجماهير مصر: أرجو الالتفاف حولنا وتحويل الانكسار إلى تحفيز ونجاح

وتبلغ القيمة السوقية للجناح الشاب صاحب الـ23 عامًا، 4.5 مليون يورو وفقًا لـ"ترانسفير ماركت".

ويقدم مرموش مستوى طيب رفقة شتوتجارت المعار إليه من فولفسبورج، حيث سجل 3 أهداف خلال 17 مباراة وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وخاض عمر مرموش على المستوى الدولي 11 مباراة، سجل هدف وحيد بقميص المنتخب المصري في شباك المنتخب الليبي وصنع آخر.

عمر مرموش أرسنال توتنام فولفسبورج شتوتجارت
نرشح لكم
برشلونة يفسد مخطط ريال مدريد.. ويستهدف صفقة جديدة من تشيلسي قاعدة الـ 5 تغييرات تعود مجددا في الدوري الإنجليزي رومانو: برونو فيرنانديز مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2027 تقرير: قاعدة الـ 5 تغييرات تقترب من العودة مجددا في الدوري الإنجليزي جيرارد: هذه كانت نصيحة كلوب لي في بداية مشواري التدريبي زميله السابق: أوزيل واجه مشاكل مع الجميع في أرسنال مدافع سيتي يغادر معسكر إنجلترا ميرور: الاتحاد الهولندي يخطط لإقناع جوارديولا بتدريب المنتخب
أخر الأخبار
أوباما: ننافس على 3 بطولات.. ومباراة ساجرادا ستكون نقطة انطلاقنا 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية - الداخلية وأسوان يقتربان من الممتاز والحرس يعود للصدارة 11 دقيقة | الدرجة الثانية
بيلد: صراع لندني على التعاقد مع عمر مرموش 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فيريرا: استعداداتنا لمواجهة ساجرادا لم تكن جيدة.. لكنها فرصة لهؤلاء 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر كرة يد - الأهلي (5) (6) الزمالك.. حُميد وهنداوي يتألقان من جديد 34 دقيقة | رياضات أخرى
برشلونة يفسد مخطط ريال مدريد.. ويستهدف صفقة جديدة من تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
أبو جبل في رسالة لجماهير مصر: أرجو الالتفاف حولنا وتحويل الانكسار إلى تحفيز ونجاح ساعة | تصفيات كأس العالم
اجتماع يرسم ملامح استعداد الإمارات للملحق الآسيوي.. وعقبة وحيدة تواجه أروابارينا ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 3 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع 4 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال