مؤتمر فيريرا: استعداداتنا لمواجهة ساجرادا لم تكن جيدة.. لكنها فرصة لهؤلاء

الخميس، 31 مارس 2022 - 17:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

جوسفالدو فيريرا - محمد أبو جبل - مؤتمر الزمالك قبل لقاء الوداد

قال جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك إنه كان يأمل أن تكون مواجهة ساجرادا أسبرانسا فرصة للمنافسة من أجل التأهل لربع النهائي مشددا في الوقت ذاته أن فريقه سيسعى لتقديم مباراة قوية من أجل الفوز.

وأكد فيريرا في الوقت ذاته أن الاستعدادات للمباراة لم تكن جيدة لغياب اللاعبين الدوليين الذين لم يتدربوا مع الفريق لأسبوعين بالإضافة لعدم قدرته على محو آثار عدم تأهل مصر لكأس العالم 2022 بشكل سريع.

وتحدث فيريرا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس قائلا: "لم أستطع محو آثار إخفاق مصر في التأهل لكأس العالم ولكنها ستذهب بمرور الوقت".

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وأكمل "مباراة الغد هامة جدا للزمالك فهي فرصة للاعبين الذين خاضوا مباريات قليلة في الفترة الأخيرة للمشاركة".

وواصل "الزمالك مازال ينافس على الدوري ويسعى لحجز مكانه للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بخلاف المنافسة على كأس مصر".

وعن قيادته للزمالك في مواجهة الوداد في الجولة الماضية قال: "لست نادما على قراري رغم الهزيمة فالنتيجة لم تكن عادلة والوداد لا يستحق الفوز".

أما عن ضغط مباريات الدوري قال: "البعض يرى أنه أمر ممتع أن تكون هناك مباريات كثيرة، ولكن ليس لصالح كرة القدم أو اللاعبين، ويجب أن يكون هناك انتظام في مسابقة الدوري وألا يكون هناك توقفات كثيرة لأن ذلك سيؤثر على المنافسة المحلية والمنتخب".

وأتم فيريرا حديثه "اتحاد الكرة يجب أن يعمل لصالح الكرة المصرية فيما يخص انتظام البطولات".

ويستضيف الزمالك غدا نظيره ساجرادا في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط، فيما يأتي ساجرادا رابعا بنقطة وحيدة.

فيريرا الزمالك ساجرادا في إفريقيا
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