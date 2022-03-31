برشلونة يفسد مخطط ريال مدريد.. ويستهدف صفقة جديدة من تشيلسي

الخميس، 31 مارس 2022 - 17:04

كتب : محمود حمدي

أنطونيو روديجير - تشيلسي وتوتنام

يستهدف نادي برشلونة الإسباني، تدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل، بالتعاقد مع هدف غريمه التقليدي ريال مدريد.

وبدأ الفريق الكتالوني في ترتيب أوراقه، استعدادًا لبناء فريق قوي خلال الموسم المقبل.

ودخل نادي برشلونة وفقًا لـ"سكاي سبورت" في سباق التعاقد مع مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، الدولي الألماني أنطوني روديجير.

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وعقد مسؤولي النادي الكتالوني، اجتماعًا مع وكيل أعمال روديجير، يوم الأربعاء الماضي لمناقشة عملية انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتظر برشلونة، حسم روديجير موقفه النهائي، في ظل رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب ووضعه على رأس أولوياته خلال الموسم المقبل.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع روديجير، بعد اقترابه من حسم التعاقد مع مدافع تشيلسي الآخر، والدنماركي أندرياس كريستنسن في صفقة انتقال حر أيضًا.

ويملك المدافع صاحب الـ29 عامًا، عدة عروض من أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ.

وينتهي عقد أنطوني روديجير مع تشيلسي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

روديجير برشلونة تشيلسي
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