أبو جبل في رسالة لجماهير مصر: أرجو الالتفاف حولنا وتحويل الانكسار إلى تحفيز ونجاح

طالب محمد أبو جبل حارس منتخب مصر الجماهير بالالتفاف حول منتخب الفراعنة وعدم التقليل من اللاعبين، وذلك بعد عدم نجاحهم في التأهل لكأس العالم 2022.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1.(طالع التفاصيل)

وقال أبو جبل عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "قدر الله وما شاء فعل، كنا نتمنى إسعاد جماهير مصر قبل إسعاد أنفسنا كلاعبين".

وأضاف "أنتم الجمهور المصري الوفي الداعم الأول لمنتخب مصر، أرجو الالتفاف حول المنتخب وعدم التقليل من أبنائكم وتحويل الانكسار إلى تحفيز ونجاح للقادم".

وأكمل "فشلنا في ‘سعادكم ونعلم ونقدر حجم حزنكم ونعدكم بتوفيق الله أن نرسم البسمه علي وجوهكم فيما هو قادم".

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بفوز السنغال بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة قبل أيام.

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح، التي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 3-1.

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وبعد المباراة الماراثونية التي امتدت لـ120 دقيقة من اللعب القتالي والأداء الرجولي للاعبي منتخب مصر، نشكر كل اللاعبين والجهاز الفني على مجهودهم المبذول طوال المواجهة ومن قبلها بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون، والذي نجحوا أيضا في الوصول خلالها إلى النهائي.

والآن ننتظر من منتخب مصر ونجومه العودة والمحاولة من جديد والتأهل لكأس العالم بعد المقبل 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.