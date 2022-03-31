جواو موتا لـ في الجول: فرصة تأهل الهلال أمام الأهلي صعبة وليست مستحيلة.. وسألعب بنفس طريقتي

الخميس، 31 مارس 2022 - 15:57

كتب : محمد عبد العظيم

أليو ديانج مع الأهلي أمام الهلال

كشف جواو موتا المدير الفني لفريق الهلال عن صعوبة مواجهة الأهلي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويكفي الأهلي التعادل من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بينما لا بديل عن الفوز لفريق الهلال السوداني.

وقال موتا في تصريحات لـ FilGoal.com: "مباراة الأهلي صعبة وفرصة التأهل أيضا صعبة ولكن ليست مستحيلة".

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وشدد مدرب الهلال "سنلعب تحت ضغط وهو أمر جيد ولكن نلعب من أجل التأهل، مباراة صنداونز كانت سيئة لنا من ناحية النتيجة لكن جيدة على مستوى الأداء".

ويستضيف الأهلي فريق الهلال في مساء يوم الأحد بختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح جواو موتا "النتيجة أمام صنداونز قد تكون إيجابية لأنها وضعتنا تحت الضغط ولم تجعلنا نشعر بالراحة قبل مباراة الأهلي".

وأضاف المدير الفني للهلال "علينا أن نتعلم كيف يكون لنا سياسة التعلم من الهزائم والبناء عليها تلك هى الظروف التي يجب أن ننمو ونتطور فيها".

وشدد "الأهلي فريق كبير يمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين الممتازين أعلم أن لديهم غيابات بسبب الإصابات لكن لديه اللاعبين القادرين على تعويض ذلك".

وتابع جواو موتا "أعلم أنها ستكون مباراة صعبة، سنحاول جعلها صعبة على الأهلي ونحقق الفوز".

وكشف المدير الفني لفريق الهلال "سألعب ضد الاهلي بنفس طريقتي وأسلوبي لن اغيره، ولن أذهب للهجوم فقط سندافع أيضا، الذهاب للهجوم لن يكون سببا لجعلنا نفوز، لكن لابد أن نحافظ على شكل الفريق".

واختتم تصريحاته "علينا أن نكون متماسكين ومتحدين أكثر من أي مباراة اخرى للخروج ببطاقة التأهل للدور القادم".

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