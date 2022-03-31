قاعدة الـ 5 تغييرات تعود مجددا في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عودة قاعدة الخمسة تبديلات مرة أخرى إلي الدوري الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل.

وتناقش ممثلي الأندية الـ20 في هذا الأمر وقرروا إعادة القاعدة مرة أخرى خلال 3 فترات توقف مع فترة إضافية بين شوطي المباراة.

وتم تفعيل قاعدة الـ 5 تغييرات عقب عودة النشاط الرياضي في إنجلترا والمسابقات حول العالم في موسم 2019-2020 ثم موسم 2020-2021، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وألغيت القاعدة في الدوري الإنجليزي مطلع الموسم الجاري ليعود إلى ثلاثة فقط في كل مباراة.

وأبدى يورجن كلوب وبيب جوارديولا اعتراضهما في وقت سابق على قرار العودة لـ 3 تغييرات في المباراة وأن القرار مسؤول عن بعض الإصابات العضلية.

وفي أكتوبر 2021 أوصى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بالعمل بشكل دائم بـ 5 تغييرات في المباريات.

قبل أن يظهر مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

كما أعلن الاتحاد الإنجليزي عن مجموعة من القرارات الجديد بخصوص الموسم المقبل، أهمها أن يبدأ سوق الانتقالات في 10 يونيو وينتهي 1 سبتمبر 11:00 مساء بتوقيت إنجلترا.

بداية من 4 إبريل، سيتم إلغاء فحص الكورونا مرتين أسبوعيا وسيكتفي بإجراء الفحص حال ظهور الأعراض.

كما تم إلغاء شرط "clinical passports" للوصول إلى المناطق المحظورة سابقا في ملاعب التدريب والمباريات مع العودة إلى العمليات المعتادة.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل 9 جولات على نهاية الموسم.