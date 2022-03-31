تعرف على توزيع المنتخبات في مستويات قرعة كأس العالم 2022

الخميس، 31 مارس 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

قرعة المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مستويات المنتخبات المشاركة في قرعة كأس العالم 2022 التي ستقام يوم الجمعة بالدوحة.

وتعتمد القرعة على تصنيف المنتخبات الذي نشر يوم الخميس.

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة كأس العالم 2022 على النحو التالي:

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المستوى الأول: قطر- البرازيل - بلجيكا - فرنسا - إنجلترا - الأرجنتين - إسبانيا - البرتغال.

المستوى الثاني: المكسيك - هولندا - ألمانيا - الدنمارك - أوروجواي - سويسرا - الولايات المتحدة - كرواتيا.

المستوى الثالث: السنغال - تونس - المغرب - إيران - اليابان - كوريا الجنوبية - صربيا - بولندا.

المستوى الرابع: الكاميرون - غانا - السعودية - كندا - الإكوادور - المتأهل من الملحق الأوروبي - المتأهل من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية - المتأهل من ملحق أوقيانوسيا والكونكاكاف.

وتحدد الإجراءات التي أقرتها اللجنة المنظمة لمسابقات فيفا أنه سيتم وضع أسماء 28 فريقا نجح في عبور التصفيات في 4 أوعية بناءً على التصنيف العالمي الصادر في 31 مارس.

ستتواجد قطر في الوعاء الأول على رأس المجموعة الأولى بصفتها المستضيفة، ثم تنضم إليها المنتخبات الـ7 الأعلى تصنيفا على رؤوس باقي المجموعات.

وتم تخصيص البلدان التي تحتل المراكز من الثامن إلى الـ15 في ترتيب المنتخبات المتأهلة إلى الوعاء رقم 2 ، بينما سيتم وضع البلدان من 16 إلى 23 في الوعاء رقم 3.

ويتضمن الوعاء رقم 4 أصحاب التصنيفات 24 و25 و26 و27 و28، بالإضافة إلى ثلاثة رموز تمثل الفائزين في التصفيات بين القارات.

سيبدأ السحب بالوعاء رقم 1 وينتهي بالوعاء رقم 4، وسيتم إفراغ كل وعاء تماما قبل الانتقال إلى الوعاء التالي.

ووفقا لإجراءات السحب، سيتم سحب كرة من وعاء المنتخبات، متبوعة بكرة من أحد كرات المجموعة، ليتم تحديد رقم المنتخب في المجموعة.

كما سيتم فصل المنتخبات من نفس القارة في كل مجموعة من المجموعات الـ8 باستثناء الاتحاد الأوروبي، الذي يمثله 13 فريقًا. وبالتالي سيتواجد ثنائي أوروبي في 5 مجموعات من أصل 8.

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