وائل جمعة يوجه رسالة شكر خاصة للاعبي منتخب مصر

وجه وائل جمعة مدير منتخب مصر الذي تقدم باستقالته رسالة شكر خاصة إلى لاعبي الفراعنة.

أعلن وائل جمعة نهاية مشواره في الجهاز الفني عقب خسارة بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 أمام السنغال. (طالع التفاصيل)

وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لاعبو منتخب مصر الرجال الذين دافعوا عن اسم بلادنا بكل شجاعة شكرا لكم".

وأضاف "أتمنى لكم التوفيق في الفترة المقبلة، كان لابد أن أشكركم بشكل شخصي في هذا الوقت".

وأتم الصخرة رسالته للاعبين قائلا "أتمنى أن ترفعوا اسم مصر دائما".

وعُين وائل جمعة مديرا لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

وقاد كيروش منتخب مصر فنيا في 20 مباراة منذ توليه المهمة في سبتمبر الماضي.

ويعد وائل جمعة من أبرز لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب مصر إذ خاض 114 مباراة دولية وتوج بـ 3 ألقاب قارية 2006 و2008 و2010.

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