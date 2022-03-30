وائل جمعة يعلن نهاية مشواره مع منتخب مصر

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

وائل جمعة منتخب مصر

أعلن وائل جمعة مدير المنتخب الوطني نهاية مشواره في الجهاز الفني عقب خسارة بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 أمام السنغال.

وحجزت السنغال بطاقة التأهل للمونديال بالتفوق في ركلات الترجيح على مصر.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على "تويتر": "اليوم نهاية رحلتي وتواجدي كمسئول مع المنتخب المصري وأعود مرة ثانية لصفوف المشجعين المنتمين لمنتخب بلدي".

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وأضاف "أشكر كل الناس التي ساندتنا وشجعتنا وكل التوفيق لمنتخبنا في ما هو قادم".

وأردف "شكرا للجهاز الفني المحترم بقيادة مدرب عالمي استفدت منه كثيرا في فترة وجيزة واتمني أنه يستمر مع منتخبنا سنوات كثيرة للاستفادة مما يملكه من علم وخبره".

وواصل "شكرا للجهاز المعاون المحترم كابتن ضياء وكابتن شوقي وكابتن حضري وبالتوفيق لهم إن شاء الله".

وأكمل "وشكر كبير للجهاز الإداري على العمل والاجتهاد والمساندة والشكرا الأكبر للجهاز الطبي المساعد الذي بذل جهدا كبيرا جدا مع الفريق وأنا شاهد عليه في ظروف مباريات صعبة… شكرا لكم جميعا".

وأتم "مع دوام التوفيق للكرة المصرية ودائما علم بلدنا مصر في السماء".

وعُين وائل جمعة مديرا لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

وقاد كيروش منتخب مصر فنيا في 20 مباراة منذ توليه المهمة في سبتمبر الماضي.

ويعد وائل جمعة من أبرز لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب مصر إذ خاض 114 مباراة دولية وتوج بـ 3 ألقاب قارية 2006 و2008 و2010.

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