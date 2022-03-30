وائل جمعة يعلن نهاية مشواره مع منتخب مصر

أعلن وائل جمعة مدير المنتخب الوطني نهاية مشواره في الجهاز الفني عقب خسارة بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 أمام السنغال.

وحجزت السنغال بطاقة التأهل للمونديال بالتفوق في ركلات الترجيح على مصر.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه على "تويتر": "اليوم نهاية رحلتي وتواجدي كمسئول مع المنتخب المصري وأعود مرة ثانية لصفوف المشجعين المنتمين لمنتخب بلدي".

وأضاف "أشكر كل الناس التي ساندتنا وشجعتنا وكل التوفيق لمنتخبنا في ما هو قادم".

اليوم نهايه رحلتي وتواجدي كمسئول مع المنتخب المصري واعود مره تانيه لصفوف المشجعين المنتمين لمنتخب بلدي …اشكر كل الناس اللي ساندتنا وشجعتنا وكل التوفيق لمنتخبنا في ماهو قادم … — Wael Gomaa (@WaelGomaa) March 30, 2022

وأردف "شكرا للجهاز الفني المحترم بقيادة مدرب عالمي استفدت منه كثيرا في فترة وجيزة واتمني أنه يستمر مع منتخبنا سنوات كثيرة للاستفادة مما يملكه من علم وخبره".

وواصل "شكرا للجهاز المعاون المحترم كابتن ضياء وكابتن شوقي وكابتن حضري وبالتوفيق لهم إن شاء الله".

شكرا للجهاز الفني المحترم بقياده مدرب عالمي استفدت منه كتير في فتره وجيزه واتمني انه يستمر مع منتخبنا سنوات كتير للاستفاده مما يملكه من علم وخبره ..شكرا للجهاز المعاون المحترم كابتن ضيياء وكابتن شوقي وكابتن حضري وبالتوفيق ليهم ان شاء الله — Wael Gomaa (@WaelGomaa) March 30, 2022

وأكمل "وشكر كبير للجهاز الإداري على العمل والاجتهاد والمساندة والشكرا الأكبر للجهاز الطبي المساعد الذي بذل جهدا كبيرا جدا مع الفريق وأنا شاهد عليه في ظروف مباريات صعبة… شكرا لكم جميعا".

وشكركبير للجهاز الاداري علي العمل والاجتهاد والمسانده والشكرا الاكبر للجهاز الطبي المساعد اللي بذل جهد كبير جدا مع الفريق وانا شاهد عليه في ظروف مباريات صعبه …شكرا ليكم جميعا — Wael Gomaa (@WaelGomaa) March 30, 2022

وأتم "مع دوام التوفيق للكرة المصرية ودائما علم بلدنا مصر في السماء".

مع دوام التوفيق للكره المصريه ودائما علم بلدنا مصر في السماء 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🙏👍 — Wael Gomaa (@WaelGomaa) March 30, 2022

وعُين وائل جمعة مديرا لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

وقاد كيروش منتخب مصر فنيا في 20 مباراة منذ توليه المهمة في سبتمبر الماضي.

ويعد وائل جمعة من أبرز لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب مصر إذ خاض 114 مباراة دولية وتوج بـ 3 ألقاب قارية 2006 و2008 و2010.

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