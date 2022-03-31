مران الأهلي - الكشف عن إصابة ربيعة في العضلة الخلفية.. ومدة العلاج

أعلن النادي الأهلي إصابة رامي ربيعة مدافع الفريق بمزق في العضلة الخلفية بعد مشاركته مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022.

وتعرض ربيعة للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال التي أقيمت ‏يوم الثلاثاء الماضي ضمن المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

ولم ‏يستطع اللاعب استكمال المباراة في الدقائق الأولى من عمر اللقاء وشارك أيمن أشرف بديلا عنه.‏

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "‏الأشعة التي أجراها رامي ربيعة أثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج ‏فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع".

بينما تحدث سيد عبد الحفيظ عن موعد التحاق اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية: "لاعبو الفريق الدوليين سينتظمون في ‏التدريبات الجماعية غدًا، بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية وفقا للأجندة ‏الدولية والتي شهدت إقامة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر".‏

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر ‏لها مساء الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأدى الفريق تدريباته على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها أمس ‏ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ومن المقرر أن تكتمل صفوف الأهلي غدًا مع عودة اللاعبين الدوليين قبل مباراة الهلال السوداني.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أمام الهلال السوداني لحسم تأهله رسميا في المركز الثاني من المجموعة.

أما فى حالة الخسارة بأي نتيجة أمام الهلال فأنه سيقصى من المجموعات ويتأهل الهلال بعد وصوله الى النقطة 7 وبفارق المواجهات المباشرة.

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