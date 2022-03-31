موسيماني ينفي انتقاده لمنتخب جنوب إفريقيا بعد الخسارة أمام فرنسا

الخميس، 31 مارس 2022 - 12:22

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - مدرب الأهلي

نفى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي انتقاده لخسارة منتخب بلاده، جنوب إفريقيا، أمام فرنسا في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الثلاثاء.

وقال موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لا تصدق أو تنشر مثل هذه الكلمات، علاقتي جيدة بمنتخب الأولاد".

وأضاف "كانت آخر مرة علقت فيها على نتائجهم قبل 10 سنوات. أنا لا أحتفل على حساب علم جنوب إفريقيا".

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ونشر أحد الصحفيين في جنوب إفريقيا كلمات لموسيماني ينتقد فيها منتخب بلاده، قبل أن يحذف التغريدة من حسابه الشخصي على تويتر عقب رد مدرب الأهلي الحالي.

بطل دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين مع الأهلي تولى تدريب منتخب جنوب إفريقيا في الفترة من 2010 إلى 2012.

وتولى موسيماني مهمة تدريب الأهلي في أكتوبر 2020 خلفا للسويسري رينيه فايلر.

موسيماني فاز مع الأهلي بلقبين لـ دوري أبطال إفريقيا ولقبين لـ السوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين وكأس مصر مرة واحدة.

بيتسو موسيماني الأهلي جنوب إفريقيا
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