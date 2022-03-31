رومانو: برونو فيرنانديز مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2027

جدد برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد عقده مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2027.

وحسبما نشر فابريزيو رومانو، الصحفي المختص بسوق الانتقالات اللاعبين فإن البرتغالي مستمر مع الشياطين الحمر لمدة 5 أعوام آخرى.

ويعد فيرنانديز لاعبا محوريا داخل صفوف مانشستر يونايتد منذ مجيئه في يناير 2020.

ويمتلك صاحب الـ 27 عاما عقدا مع الشياطين الحمر ينتهي في صيف 2025.

وشارك اللاعب البرتغالي مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في 37 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 14 آخرين.

وخطف برونو فيرنانديز مؤخرا بطاقة صعود منتخب البرتغال إلى كأس العالم بتسجيله هدفين أمام مقدونيا الشمالية في نهائي ملحق تصفيات المونديال الخاصة بقارة أوروبا.

ويشهد الموسم الحالي لمانشستر يونايتد تعيين 3 مدربين، إذ بدأ الفريق موسمه تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولشاير، قبل أن يتعرض للإقالة ويتولى مساعده مايكل كاريك المهمة مؤقتا بدلا منه.

ليأتي خلفه رالف رانجنيك مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم لحين الاستقرار على مدير فني جديد.

ولم ينجح رانجنيك في إنقاذ موسم الشياطين الحمر، بعدما ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مبكرا على يد ميدلسبروه، قبل أن يتعرض للإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

بينما يحتاج لمعجزة إلهية لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فالفريق يحتل المركز الخامس برصيد 50 نقطة، بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل 9 جولات من نهاية الموسم.

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