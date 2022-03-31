جمال علام يوضح سبب رحيل وائل جمعة عن الجهاز الفني لـ منتخب مصر

جمال علام: سنطالب بإعادة مباراة السنغال.. ورسالة لأبو ريدة وحسن مصطفى

حازم إمام يكشف إجابة كيروش على "انتهت مسيرتي مع المنتخب".. والرد على "منظومة فاشلة"

وائل جمعة يعلن نهاية مشواره مع منتخب مصر

مصدر من كاف لـ في الجول: اتحاد الكرة سيتحدث مع إنفانتينو.. ومصير الشكوى ضد السنغال

حازم إمام: لا أريد أن يقسو الناس على صلاح.. تفاجئنا بما حدث من جماهير السنغال

الشناوي يعتذر بعد عدم التأهل لكأس العالم

اتحاد الكرة لـ في الجول: من الوارد استمرار كيروش مع منتخب مصر.. قرارنا خلال أسبوع

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اعتزال صلاح دوليا؟ هو قائد المنتخب ونتمسك تماما بدوره