جمال علام يوضح سبب رحيل وائل جمعة عن الجهاز الفني لـ منتخب مصر

الخميس، 31 مارس 2022 - 00:37

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - وائل جمعة - ضياء السيد - منتخب مصر

أوضح جمال علام رئيس اتحاد الكرة سبب رحيل وائل جمعة عن الجهاز الفني لمنتخب مصر.

أعلن وائل جمعة نهاية مشواره في الجهاز الفني عقب خسارة بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 أمام السنغال. (طالع التفاصيل)

وقال جمال علام رئيس اتحاد الكرة عبر قناة Ten TV: "وائل جمعة أخبرني بعدم استكمال المشوار مع منتخب مصر، واعتذر بسبب ظروف أسرية".

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وأتم "هذا قراره وليس لدينا مشكلة".

وعُين وائل جمعة مديرا لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

وقاد كيروش منتخب مصر فنيا في 20 مباراة منذ توليه المهمة في سبتمبر الماضي.

ويعد وائل جمعة من أبرز لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب مصر إذ خاض 114 مباراة دولية وتوج بـ 3 ألقاب قارية 2006 و2008 و2010.

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