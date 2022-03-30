مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اعتزال صلاح دوليا؟ هو قائد المنتخب ونتمسك تماما بدوره

أوضح مصدر من اتحاد الكرة موقف محمد صلاح من الاعتزال الدولي بقميص منتخب مصر.

وكان صلاح قد وجه رسالة للاعبي منتخب مصر عقب خسارة بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 أمام السنغال. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "محمد صلاح لم يُبلغ اتحاد الكرة حتى الأن بقرار اعتذاره أو اعتزاله اللعب دوليا كما فهم البعض من حديثه المصور أثناء اجتماع وزير الرياضة مع منتخب مصر عقب مباراة السنغال".

وأكمل "لا أحد يعلم ما قصده صلاح من كلمات ولكن من المؤكد أنه تأثير حزن الهزيمة وعدم التأهل لكأس العالم خاصة الحديث كان عقب المباراة مباشرة في غرفة خلع الملابس".

وشدد "في جميع الأحوال فهو قائد المنتخب ونتمسك تماما بدوره، ولا يحمله أى شخص مسؤولية ما حدث بل الرهان ما زال معقودا عليه، هو وبقية زملائه من أجل ما هو قادم".

وقال محمد صلاح داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء: "أبلغت اللاعبين قبل مواجهة الإياب أنني فخور باللعب معهم وهم من أرجل من لعبت معهم".

وتابع "لحقت بعض الوقت مع الجيل السابق مع وائل جمعة ومحمد أبو تريكة ثم عبد الله السعيد والجيل التالي وسعيد بالجيل الحالي".

وشدد صلاح "فخور باللعب معكم وكان شرفا لي، وما حدث لا يمكن لأي أحد التدخل فيه لأنها ركلات ترجيح ولثاني مرة".

واختتم صلاح رسالته "لا يوجد الكثير من الكلام الذي يمكنني قوله ولكن كان شرفا لي اللعب معكم سواء كنت موجود بعد ذلك أو لا".

وكان منتخب مصر قد خسر أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم عن طريق ركلات الترجيح في المرتين.

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