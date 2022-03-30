تقرير: قاعدة الـ 5 تغييرات تقترب من العودة مجددا في الدوري الإنجليزي

يُرجح أن تعود قاعدة الخمسة تبديلات مرة أخرى إل الدوري الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل.

وبحسب شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" من المنتظر أن يتناقش ممثلي الأندية الـ 20 في هذا القرار من أجل إعادة القاعدة مرة أخرى.

وتم تفعيل قاعدة الـ 5 تغييرات عقب عودة النشاط الرياضي في إنجلترا في موسم 2019-2020 ثم موسم 2020-2021.

وألغيت القاعدة في مطلع الموسم الجاري ليصبح ثلاثة فقط في كل مباراة.

وأبدى يورجن كلوب وبيب جوارديولا اعتراضهما في وقت سابق على قرار العودة لـ 3 تغييرات في المباراة وأن القرار مسؤول عن بعض الإصابات العضلية.

وفي أكتوبر 2021 أوصى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بالعمل بشكل دائم بـ 5 تغييرات في المباريات.

قرار من المحتمل أن يظهر مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل 9 جولات على نهاية الموسم.