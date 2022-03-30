مساعد كيروش يوجه رسالة ساخرة لـ كاف وفيفا بسبب الليزر

وجه روجر دي سا مساعد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة ساخرة للاتحادان الإفريقي والدولي بعد ما حدث في لقاء مصر والسنغال بإياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1.(طالع التفاصيل)

ونشر دي سا عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة محمد صلاح قائد مصر وهو يتعرض لهجوم الجماهير السنغالية بالليزر قبل تسديد ركلة الترجيح الأولى لمصر في اللقاء.

وعلق عليها قائلا "دعونا بالأحرى نمنع الفوفوزيلا من جميع المباريات ونوزع الليزر في الملاعب"، ووجه رسالة لـ كاف وفيفا.

Let’s rather ban the vuvusela from all matches and hand out lasers at stadium . 😉CAF / FIFA pic.twitter.com/e2oHYOkcR6 — Roger De Sa (@RogerDe_Sa) March 30, 2022

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بفوز السنغال بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة قبل أيام.

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح، التي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 3-1.

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وبعد المباراة الماراثونية التي امتدت لـ120 دقيقة من اللعب القتالي والأداء الرجولي للاعبي منتخب مصر، نشكر كل اللاعبين والجهاز الفني على مجهودهم المبذول طوال المواجهة ومن قبلها بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون، والذي نجحوا أيضا في الوصول خلالها إلى النهائي.

والآن ننتظر من منتخب مصر ونجومه العودة والمحاولة من جديد والتأهل لكأس العالم بعد المقبل 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.