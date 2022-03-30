بونوتشي: نظام التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم سخيف

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 15:58

كتب : FilGoal

دومينيكو بيراردي - إيطاليا - مقدونيا

انتقد ليوناردو بونوتشي مدافع منتخب إيطاليا نظام تصفيات كأس العالم بعد عدم تأهل منتخبه إلى مونديال 2022.

وفشلت إيطاليا للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الهزيمة أمام مقدونيا الشمالية بنتيجة هدف دون رد في الوقت القاتل من عمر المباراة.

وقال بونوتشي لـ صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية: "لقد انتهى كل شيء في مباراة واحدة، إنه نظام سخيف".

أخبار متعلقة
كورييري ديلو سبورت: ثلاثي إيطاليا يتجه للاعتزال دوليا بعد الهزيمة أمام مقدونيا.. مانشيني يستبعد 6 لاعبين من معسكر منتخب إيطاليا بركلة جزاء ضائعة.. البرتغال تنجو من مصير إيطاليا وتضرب تركيا بثلاثية كابيلو: إيطاليا يجب أن تتبع كلوب وليس جوارديولا

وأضاف "هناك منتخبات تأهلت بعد خسارتها أربع أو خمس مباريات، أما نحن خسرنا مباراة وحيدة على أرضنا في الدقيقة 92. هذا جنون".

واختتم مدافع يوفنتوس تصريحاته "لا أقول أن سبب الهزيمة هو النظام لكنه من الأسباب".

ولم يستطع بطل أوروبا التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وفي سياق منفصل، حصد منتخب البرتغال بطاقة الصعود إلى المونديال على حساب نظيره المقدوني بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين دون رد.

وسيكون ذلك الظهور الثامن لمنتخب البرتغال في المونديال والسادس على التوالي.

فيما يظل أبرز إنجاز لأبطال يورو 2016 هو الحصول على برونزية نسخة 1966.

كأس العالم إيطاليا بونوتشي
نرشح لكم
أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران مدافع المغرب: تأهلنا للمونديال بجدارة واستحقاق.. سنعمل لخلق فريق متكامل الكورة مع realme - أمير عبد الحليم يحلل خسارة مصر أمام السنغال مساعد كيروش يوجه رسالة ساخرة لـ كاف وفيفا بسبب الليزر لاعب المغرب: كنا جميعا جائعين لخطف التأهل للمونديال موعد قرعة كأس العالم 2022 - القنوات الناقلة والتصنيف والفرق المتأهلة مدافع المغرب: فرحتنا لا توصف.. والرباعية تؤكد أحقيتنا في التأهل للمونديال مدرب تونس: المستحيل ليس تونسيا.. من يملك هؤلاء اللاعبين لا يخاف
أخر الأخبار
أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 6 دقيقة | أوروبا
كرة يد - الحسم في القمة.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل الجولة الأخيرة من الدوري 31 دقيقة | رياضات أخرى
إيهاب الكومي: بشكل شخصي أؤيد استمرار كيروش مع مصر.. ولكن 32 دقيقة | منتخب مصر
دورتموند: لم يصلنا عروض لـ هالاند.. ولا يمكننا منافسة مانشستر سيتي ماليا 40 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - زيزو يتواجد في التدريبات وجلسة مع فيريرا.. وتخفيف الحمل البدني 54 دقيقة | الدوري المصري
مدافع المغرب: تأهلنا للمونديال بجدارة واستحقاق.. سنعمل لخلق فريق متكامل ساعة | تصفيات كأس العالم
الكورة مع realme - أمير عبد الحليم يحلل خسارة مصر أمام السنغال ساعة | تصفيات كأس العالم
قائد ليفربول يدافع عن ماجواير ضد صيحات استهجان جماهير إنجلترا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 بيان من مرتضى منصور بخصوص الحكم الصادر ضد كهربا