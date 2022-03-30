بونوتشي: نظام التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم سخيف

انتقد ليوناردو بونوتشي مدافع منتخب إيطاليا نظام تصفيات كأس العالم بعد عدم تأهل منتخبه إلى مونديال 2022.

وفشلت إيطاليا للتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الهزيمة أمام مقدونيا الشمالية بنتيجة هدف دون رد في الوقت القاتل من عمر المباراة.

وقال بونوتشي لـ صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية: "لقد انتهى كل شيء في مباراة واحدة، إنه نظام سخيف".

وأضاف "هناك منتخبات تأهلت بعد خسارتها أربع أو خمس مباريات، أما نحن خسرنا مباراة وحيدة على أرضنا في الدقيقة 92. هذا جنون".

واختتم مدافع يوفنتوس تصريحاته "لا أقول أن سبب الهزيمة هو النظام لكنه من الأسباب".

ولم يستطع بطل أوروبا التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وفي سياق منفصل، حصد منتخب البرتغال بطاقة الصعود إلى المونديال على حساب نظيره المقدوني بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين دون رد.

وسيكون ذلك الظهور الثامن لمنتخب البرتغال في المونديال والسادس على التوالي.

فيما يظل أبرز إنجاز لأبطال يورو 2016 هو الحصول على برونزية نسخة 1966.