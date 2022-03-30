بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة

وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة قادمة من داكار بعد مواجهة السنغال.

وخسر المنتخب المصري فرصة تواجده في كأس العالم 2022 بقطر بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتقدم السنغال بهدف بولاي ديا ليعادل نتيجة الذهاب والتي تفوق فيها الفراعنة بهدف دون رد.

وأعلن كيروش بعدها ترك مهمة تدريب منتخب مصر لشخص آخر. (طالع التفاصيل)

وقال جمال علام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "متوقعون نتيجة الشكوى التي تقدمنا بها، عقوبة مالية أو نقل مباريات ولكن النتيجة حُسمت والسنغال تأهلت لكأس العالم".

وأضاف "ماذا بعد استقالة كيروش؟ لم نجتمع بعد حتى الآن لاتخاذ أي قرار، من مشاهدتي له قدم الدور المطلوب منه ويهتم بأدق التفاصيل ويعمل طوال الوقت من أجل المنتخب هو والطاقم المتواجد معه".

وتابع "تجديد الثقة في كيروش؟ كل شيء وارد ولكن أحترم مجلس الإدارة المتواجد معي، سنجتمع ونرى ما سنفعل".

وواصل "أشكر اللاعبين على ما قدموه والجهاز الفني، قمت بمواساة الجميع وطالبتهم بالتركيز في المستقبل فلدينا أمم إفريقيا قريبا والعمل من أجل المستقبل".

وأردف "ساندنا المنتخب بكل ما لدينا ومنحناهم كل الحرية لكي يعملوا، كنا نأمل بالعودة من هنا بالفوز على السنغال والصعود ولكن قدر الله وما شاء فعل. كنا نأمل بالعودة من هنا بالفوز على السنغال والصعود ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وأتم "تطويل عمر المسابقات الحالي الآن بسبب تراكمها قبل وصول المجلس الحالي، لن يحدث ذلك في الأعوام المقبلة".

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ما سيحدث بعد شكوى الاتحاد المصري لنظيره السنغالي بعد أحداث مباراة أمس.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى الاتحاد الدولي بصفته المسئول عن المباراة".

وأضاف "حسب اللوائح في حالة ثبوت المخالفات ستتم معاقبة السنغال والأقرب هو لعب مباريات على أرضها دون حضور جماهيري مع عقوبات مالية".

وتقدم منتخب مصر بشكوى لكل من مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا) ضد ما بدر من جماهير منتخب السنغال.

وأعلن الاتحاد المصري عبر حسابه:

"تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل إنطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للإعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوي".

"مقذوفات" من الجماهير السنغالية لحظة نزول محمد الشناوي وأبو جبل ومحمد صبحي لعملية الإحماء لأرضية الملعب Via:@JoueursSNpic.twitter.com/I2HHwxQz9h — FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022

وتأهلت منتخبات تونس والمغرب وغانا والكاميرون والسنغال عن إفريقيا لـ كأس العالم 2022 في قطر.