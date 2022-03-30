فان دايك: أشعر بالأسف تجاه صلاح ومنتخب مصر.. وسيحول خيبة الأمل إلى نجاح

يؤمن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بأن زميله محمد صلاح سيحول خيبة الأمل بالحرمان من التأهل إلى كأس العالم مع منتخب مصر إلى نجاح مع ليفربول هذا الموسم.

فيرجيل فان دايك النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1.(طالع التفاصيل)

وقال فان دايك في تصريحات تليفزيونية عقب لقاء هولندا وألمانيا الودي: "أشعر بالأسف تجاه صلاح ومنتخب مصر، لكن هذه هي كرة القدم في بعض الأحيان".

وأضاف "أنا متأكد أن صلاح سيحول خيبة الأمل هذه إلى نجاح في بقية الموسم مع ليفربول".

وأكمل "ما زلنا ننافس على كل البطولات، لذلك لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين عليه تحقيقها".

ليفربول يصارع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي قبل 9 جولات من نهاية الموسم، كما يلعب ضد نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما يواجه بنفيكا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا خلال أيام.

وأتم قائد هولندا "بالنسبة لساديو ماني، أتمنى له كل التوفيق، وإذا كان في مجموعتنا في كأس العالم، فسيحتاج إلى بعض الحظ".

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بفوز السنغال بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة قبل أيام.

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح، التي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 3-1.

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وبعد المباراة الماراثونية التي امتدت لـ120 دقيقة من اللعب القتالي والأداء الرجولي للاعبي منتخب مصر، نشكر كل اللاعبين والجهاز الفني على مجهودهم المبذول طوال المواجهة ومن قبلها بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون، والذي نجحوا أيضا في الوصول خلالها إلى النهائي.

والآن ننتظر من منتخب مصر ونجومه العودة والمحاولة من جديد والتأهل لكأس العالم بعد المقبل 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.