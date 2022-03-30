دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الهلال.. القنوات الناقلة وسيناريو الصعود

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 12:34

كتب : FilGoal

احتفال محمد شريف بهدفه مع الأهلي أمام بيراميدز

يستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 7 نقاط.

ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة.

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ويتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المريخ السوداني صاحب المركز الأخير.

الأهلي فاز على المريخ ذهابا وإيابا وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

ويلعب الأهلي مع المريخ الأحد 3 إبريل.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ترتيب المجموعة الحالي:

صنداونز 13 نقاط من 5 مباريات

الأهلي 7 نقاط من 5 مباريات

الهلال 4 نقاط من 5 مباريات

المريخ 4 نقاط من 5 مباريات

كيف يعبر الأهلي؟

يحتاج الأهلي إلى تفادي الخسارة أمام الهلال من أجل الصعود للدور ربع النهائي.

حال فوز الهلال بالمباراة يتأهل في المركز الثاني بدلا من الأهلي.

الأهلي الهلال دوري أبطال إفريقيا
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