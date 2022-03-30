دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الهلال.. القنوات الناقلة وسيناريو الصعود
الأربعاء، 30 مارس 2022 - 12:34
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.
ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 7 نقاط.
ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة.
ويتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المريخ السوداني صاحب المركز الأخير.
الأهلي فاز على المريخ ذهابا وإيابا وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.
ويلعب الأهلي مع المريخ الأحد 3 إبريل.
وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام.
ويبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.
ترتيب المجموعة الحالي:
صنداونز 13 نقاط من 5 مباريات
الأهلي 7 نقاط من 5 مباريات
الهلال 4 نقاط من 5 مباريات
المريخ 4 نقاط من 5 مباريات
كيف يعبر الأهلي؟
يحتاج الأهلي إلى تفادي الخسارة أمام الهلال من أجل الصعود للدور ربع النهائي.
حال فوز الهلال بالمباراة يتأهل في المركز الثاني بدلا من الأهلي.