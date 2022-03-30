لوفرين يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد خسارة التأهل للمونديال

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 12:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح يتحسر على إهدار ركلة الترجيح أمام السنغال

وجه الكرواتي ديان لوفرين رسالة دعم لزميله السابق محمد صلاح نجم ليفربول بعد إخفاقه في التأهل مع منتخب مصر إلى كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب السنغال إلى كأس العالم 2022 في قطر بالتغلب على مصر بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بينهما في تصفيات المونديال بالتعادل 1-1.(طالع التفاصيل)

وقال لوفرين في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أرفع رأسك مو، كن فخورا بنفسك وبفريقك".

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وأضاف "لقد أعطيت كل شيء، الله لديه خطط أكبر لك. ابق قويا".

لوفرين تزامل مع صلاح في صفوف ليفربول قبل أن ينتقل إلى زينيت الروسي.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بفوز السنغال بهدف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة قبل أيام.

لتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح، التي انتهت بفوز السنغال بنتيجة 3-1.

وبعد المباراة الماراثونية التي امتدت لـ120 دقيقة من اللعب القتالي والأداء الرجولي للاعبي منتخب مصر، نشكر كل اللاعبين والجهاز الفني على مجهودهم المبذول طوال المواجهة ومن قبلها بطولة الأمم الإفريقية في الكاميرون، والذي نجحوا أيضا في الوصول خلالها إلى النهائي.

والآن ننتظر من منتخب مصر ونجومه العودة والمحاولة من جديد والتأهل لكأس العالم بعد المقبل 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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