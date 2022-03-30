مصدر من كاف لـ في الجول: ما حدث من جماهير نيجيريا قد يؤدي لعقوبات قاسية

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

جماهير نيجيرا بعد خسارة فرصة التأهل لـ كأس العالم أمام غانا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ما سيحدث بعد شكوى الاتحاد الغاني لنظيره النيجيري بعد أحداث المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

واقتحمت جماهير نيجيريا الملعب الوطني في أبوجا بعد التعادل مع غانا بهدف لكل منهما وبالتالي خسارة بطاقة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "هناك شكوى تقدم بها الاتحاد الغاني بسبب هجوم الجماهير النيجيرية على لاعبي المنتخب بعد المباراة أثناء الاحتفال بالتأهل".

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وواصل "شاهدنا ما حدث من الجمهور النيجيري وهو مشهد مؤسف للغاية وقد يؤدي لعقوبات قاسية على الاتحاد النيجيري لغياب التأمين".

وأتم "هناك شكوى أخرى في مباريات التصفيات فيفا سيقوم بمناقشتها وهى التي تقدم بها الاتحاد المغربي ضد الاتحاد الكونغولي بسبب سوء المعاملة في مباراة الذهاب".

وأوضح مصدر من كاف في وقت سابق لـ FilGoal.com ما سيحدث بعد شكوى الاتحاد المصري بخصوص مباراة السنغال. (طالع التفاصيل)

وحسم المنتخب المغربي تأهله لـ كاس العالم بالفوز على الكونغو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بعد التعادل بهدف لكل منهما ذهابا في الكونغو والتي قدم خلال الاتحاد المغربي الشكوى بسبب بعض المضايقات في تدريبات المنتخب قبل المباراة.

نيجيريا غانا، نيجيريا تصفيات كأس العالم
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