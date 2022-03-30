مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ما سيحدث بعد شكوى الاتحاد المصري لنظيره السنغالي بعد أحداث مباراة أمس.

وخسر المنتخب المصري فرصة تواجده في كأس العالم بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى الاتحاد الدولي بصفته المسئول عن المباراة".

وأضاف "حسب اللوائح في حالة ثبوت المخالفات ستتم معاقبة السنغال والأقرب هو لعب مباريات على أرضها دون حضور جماهيري مع عقوبات مالية".

وتقدم منتخب مصر بشكوى لكل من مراقب المباراة ومسؤول الأمن والاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا) ضد ما بدر من جماهير منتخب السنغال.

وأعلن الاتحاد المصري عبر حسابه:

"تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل إنطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للإعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوي".

"مقذوفات" من الجماهير السنغالية لحظة نزول محمد الشناوي وأبو جبل ومحمد صبحي لعملية الإحماء لأرضية الملعب Via:@JoueursSNpic.twitter.com/I2HHwxQz9h — FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري بعد المباراة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"متوقعون نتيجة الشكوى التي تقدمنا بها، عقوبة مالية أو نقل مباريات ولكن النتيجة حُسمت والسنغال تأهلت لكأس العالم".

وتأهلت منتخبات تونس والمغرب وغانا والكاميرون والسنغال عن إفريقيا لـ كأس العالم 2022 في قطر.