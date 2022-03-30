وفاة طبيب من الاتحاد الإفريقي بعد مباراة نيجيريا وغانا

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

جوزيف كابونجو

توفي الزامبي جوزيف كابونجو أحد أطباء الاتحاد الإفريقي"كاف" والذي كان متواجدا في مباراة نيجيريا وغانا في تصفيات كأس العالم 2022 بالأمس.

وتعادل منتخب غانا مع نيجيريا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ليتأهل الأول إلى كأس العالم 2022 مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وعقب المباراة اقتحمت بعض جماهير نيجيريا الملعب بسبب الغضب من الهزيمة وبدأت في تخريب ملعب المباراة.

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وفقا لـ بي بي سي فإن وفاة كابونجو هو أزمة قلبية مفاجئة ولم تنجح عمليات إنعاشه بعدها وليس بسبب تعرضه للضرب من قبل المشجعين الذين اقتحموا أرض الملعب بعد المباراة.

وعلق أندرو كامانجا رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم على وفاة كابونجو قائلا: "من السابق لأوانه الخوض في التفاصيل الدقيقة لسبب وفاته لكننا سننتظر التقرير الكامل من كاف وفيفا حول ما حدث".

وتابع "لقد كان عضوا مخلصا ومحبوبا على نطاق واسع في مجتمع كرة القدم لدينا وكان تأثيره كبيرا، لقد كان جزء من الفرق الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2012، وقاته خسارة فادحة لأنه كان صديقا لأجيال عديدة من اللاعبين وعائلاتهم".

جوزيف كابونجو كاف تصفيات كأس العالم
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