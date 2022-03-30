جمال علام: متوقعون نتيجة الشكوى ضد السنغال.. وهذا موقف اتحاد الكرة من كيروش

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 10:40

كتب : FilGoal

جمال علام - مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة السنغال

شدد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري على أن المجلس سيجتمع من أجل حسم مستقبل المدير الفني لمنتخب مصر مشيرا إلى أنه يتوقع نتيجة الشكوى التي تم تقديمها ضد الاتحاد السنغالي.

وخسر المنتخب المصري فرصة تواجده في كأس العالم بعد الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح 3-1.

وأعلن كيروش بعدها ترك مهمة تدريب منتخب مصر لشخص آخر. (طالع التفاصيل)

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وقال جمال علام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "متوقعون نتيجة الشكوى التي تقدمنا بها، عقوبة مالية أو نقل مباريات ولكن النتيجة حُسمت والسنغال تأهلت لكأس العالم".

وأضاف "ماذا بعد استقالة كيروش؟ لم نجتمع بعد حتى الآن لاتخاذ أي قرار، من مشاهدتي له قدم الدور المطلوب منه ويهتم بأدق التفاصيل ويعمل طوال الوقت من أجل المنتخب هو والطاقم المتواجد معه".

وتابع "تجديد الثقة في كيروش؟ كل شيء وارد ولكن أحترم مجلس الإدارة المتواجد معي، سنجتمع ونرى ما سنفعل".

وواصل "أشكر اللاعبين على ما قدموه والجهاز الفني، قمت بمواساة الجميع وطالبتهم بالتركيز في المستقبل فلدينا أمم إفريقيا قريبا والعمل من أجل المستقبل".

وأردف "ساندنا المنتخب بكل ما لدينا ومنحناهم كل الحرية لكي يعملوا، كنا نأمل بالعودة من هنا بالفوز على السنغال والصعود ولكن قدر الله وما شاء فعل. كنا نأمل بالعودة من هنا بالفوز على السنغال والصعود ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وأتم "تطويل عمر المسابقات الحالي الآن بسبب تراكمها قبل وصول المجلس الحالي، لن يحدث ذلك في الأعوام المقبلة".

وتأهلت منتخبات تونس والمغرب وغانا والكاميرون والسنغال عن إفريقيا لـ كأس العالم 2022 في قطر.

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