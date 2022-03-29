أون تايم سبورتس: منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة السنغال 30 دقيقة

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 18:24

كتب : بسام أبو بكر

إسماعيلا سار - السنغال - مصر

طلب منتخب مصر تأجيل مواجهة السنغال لمدة 30 دقيقة بسبب تأخر الوصول لملعب المباراة.

وكشف مراسل قناة أون تايم سبورتس المتواجد في السنغال، عن طلب وائل جمعة مدير منتخب مصر من اللجنة المنظمة للمباراة تأجيل انطلاق المواجهة لمدة 30 دقيقة.

وذلك بسبب تأخر وصول حافلة منتخب مصر إلى ملعب عبد الله واد، الذي يستضيف المباراة.

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وأعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة السنغال. (طالع التشكيل)

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في إياب الجولة الختامية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وفاز منتخب مصر على السنغال في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بهدف دون رد.

منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم
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