أون تايم سبورتس: منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة السنغال 30 دقيقة
الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 18:24
كتب : بسام أبو بكر
طلب منتخب مصر تأجيل مواجهة السنغال لمدة 30 دقيقة بسبب تأخر الوصول لملعب المباراة.
وكشف مراسل قناة أون تايم سبورتس المتواجد في السنغال، عن طلب وائل جمعة مدير منتخب مصر من اللجنة المنظمة للمباراة تأجيل انطلاق المواجهة لمدة 30 دقيقة.
وذلك بسبب تأخر وصول حافلة منتخب مصر إلى ملعب عبد الله واد، الذي يستضيف المباراة.
وأعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة السنغال. (طالع التشكيل)
ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في إياب الجولة الختامية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وفاز منتخب مصر على السنغال في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة بهدف دون رد.
نرشح لكم
بعد ضياع حلم المونديال.. نهاية عقد كيروش مع منتخب مصر كنتم رجالا وننتظركم في أمريكا 2026.. ركلات الترجيح تؤهل السنغال لكأس العالم أمام مصر فرصتان خطيرتان من زيزو على مرمى ميندي الاتحاد المصري يتقدم بشكوى لـ فيفا وكاف ضد ما بدر من جماهير السنغال تغييران اضطراريان.. خروج ربيعة وعمر جابر بسبب الإصابة في أول 36 دقيقة أمام السنغال انتهى حلم المونديال - السنغال تتخطى مصر إلى كأس العالم حلم المونديال - تشكيل مصر.. ربيعة يجاور ياسر إبراهيم ومرموش في الهجوم حلم المونديال - تشكيل السنغال.. سيسيه يغير الخطة وديا يقود الهجوم