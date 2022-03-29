حلم المونديال - تشكيل مصر.. ربيعة يجاور ياسر إبراهيم ومرموش في الهجوم

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة لمواجهة السنغال الحاسمة للصعود لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وفاز منتخب مصر ذهابا في إستاد القاهرة بهدف دون رد سجله ساليو سيس بالخطأ في مرماه.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

أخبار متعلقة
حلم المونديال - تشكيل السنغال.. سيسيه يغير الخطة وديا يقود الهجوم كرة يد - بسبب الخلافات بين البلدين.. سحب تنظيم بطولتي أمم إفريقيا من المغرب والجزائر "حبسوني بشكل غير قانوني" لاعبة برشلونة تكشف تعرضها لـ ممارسات تعسفية من النادي تصفيات كأس العالم – الإمارات إلى الملحق بقيادة مدرب بيراميدز السابق.. والعراق خارج الحسابات

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر جابر

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبو جبل – محمد صبحي - علي جبر – محمود علاء – أيمن أشرف – نبيل عماد دونجا – عمر كمال – أحمد سيد زيزو - إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – عمر مرموش - مروان حمدي

وتقام المباراة على ملعب عبد الله واد في داكار في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويذاع عبر أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة كلا من:

مدحت شلبي - أون تايم سبورتس 1 - القناة الصوتية الأولى

حاتم بطيشة - أون تايم سبورتس 1 - القناة الصوتية الثانية

محمد الكواليني - أون تايم سبورتس 2 - القناة الصوتية الأولى

مؤمن حسن - أون تايم سبورتس 2 - القناة الصوتية الثانية

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم في تصفيات كأس العالم - بوابة الأهرام

طاقم التحكيم

الحكم: مصطفى غربال

الحكمان المساعدان: عبد الحق التشيالي (مساعد أول) ومقران وقوراري (مساعد ثان)

الحكم الرابع: لحلو بن براهيم

حكم الفيديو: الألماني مارك بروش ويعاونه ماركو فريتز

وكان من المقرر في البداية أن يكون مهدي عبيد الحكم الرابع قبل أن يتم تغييره إلى لحلو بن براهيم.

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة والتشكيل | المصري اليوم

قائمة مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال - عمر جابر - ياسر إبراهيم - علي جبر - رامي ربيعة - محمود علاء - أيمن أشرف - أحمد فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور

خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - مروان حمدي - أحمد سيد "زيزو"

Image

قائمة السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - أليو فاتي "كاسا سبورت السنغالي" - بنجورو كامارا "شارلروا البلجيكي".

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني"- ساليو سيس "نانسي الفرنسي"- كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي"- عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"- مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي"- مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- كيتا بالدي "كالياري الإيطالي"- حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي"- بولاي ديا "فياريال الإسباني"- فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي"- مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".

Image

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

مصر السنغال تصفيات كأس العالم حلم المونديال
نرشح لكم
بعد ضياع حلم المونديال.. نهاية عقد كيروش مع منتخب مصر كنتم رجالا وننتظركم في أمريكا 2026.. ركلات الترجيح تؤهل السنغال لكأس العالم أمام مصر فرصتان خطيرتان من زيزو على مرمى ميندي الاتحاد المصري يتقدم بشكوى لـ فيفا وكاف ضد ما بدر من جماهير السنغال تغييران اضطراريان.. خروج ربيعة وعمر جابر بسبب الإصابة في أول 36 دقيقة أمام السنغال انتهى حلم المونديال - السنغال تتخطى مصر إلى كأس العالم أون تايم سبورتس: منتخب مصر يطلب تأجيل مباراة السنغال 30 دقيقة حلم المونديال - تشكيل السنغال.. سيسيه يغير الخطة وديا يقود الهجوم
أخر الأخبار
القائد إريكسن يسجل مجددا.. الدنمارك تنتصر على صربيا وديا 4 دقيقة | أوروبا
بعد ضياع حلم المونديال.. نهاية عقد كيروش مع منتخب مصر 20 دقيقة | حلم المونديال
شمس رونالدو لن تغيب عن المونديال.. ثنائية برونو في مقدونيا ترسل البرتغال إلى كأس العالم 26 دقيقة | تصفيات كأس العالم
بولندا تخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم بثنائية في شباك السويد 26 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كنتم رجالا وننتظركم في أمريكا 2026.. ركلات الترجيح تؤهل السنغال لكأس العالم أمام مصر 59 دقيقة | حلم المونديال
مباشر تصفيات كأس العالم - الجزائر (0)(1) الكاميرون وتونس (0)(0) مالي.. مبولحي يمنع هدفا قاتلا ساعة | تصفيات كأس العالم
المرة الرابعة في التاريخ.. غانا تخطف بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 من نيجيريا ساعة | تصفيات كأس العالم
تشكيل تصفيات كأس العالم – معلول والجزيري يقودان تونس ضد مالي ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 تهديد بالانسحاب بعد 5 دقائق - مؤتمر كيروش: الله يخلق المعجزات ونحن قادرون على السحر ضد السنغال 3 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 4 حلم المونديال - تشكيل مصر.. تريزيجيه وعمر جابر أساسيان ضد السنغال