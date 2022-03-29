"كاف" يوجه دعوة لمعين الشعباني لسحب قرعة دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 16:37

كتب : FilGoal

معين الشعباني

أعلن نادي المصري في بيان رسمي عن تلقيه دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" يخطرها من خلاله بدعوة معين الشعباني المدير الفني للفريق من أجل سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام القرعة يوم الثلاثاء الموافق 5 إبريل في مقر كاف في مدينة السادس من أكتوبر.

وأشار النادي في بيانه إلى أن تلك الخطوة تأتي تقديرا من كاف لمعين الشعباني على المستوى القاري بقيادة الترجي التونسي لتحقيق لقب البطولة في نسختين متتاليتين.

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ويقود الشعباني المصري حاليا خلال مشاركته في كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي ضمن خلالها الصعود إلى دور ربع النهائي قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ويحتل المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن مازيمبي صاحب المركز الثاني.

ويلعب المصري في الجولة الأخيرة ضد مازيمبي على ملعب الأخير يوم الأحد 3 إبريل.

وتقام قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية في نفس عقب ختام فاعليات قرعة دوري أبطال إفريقيا.

المصري دوري أبطال إفريقيا معين الشعباني كاف
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