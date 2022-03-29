مران الأهلي – ظهور ميكيسوني بعد مشاركته مع منتخب موزمبيق

انتظم لويس ميكيسوني في التدريبات الجماعية للأهلي، بعد عودته من معسكر منتخب بلاده الموزمبيق.

وتدرب الأهلي في مختار التتش صباح اليوم الثلاثاء في مواصلة لاستعدادته لمواجهة الهلال السوداني.

وتواجد ميكيسوني مع منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الذي شهد مشاركته أساسيًا في مباراتين وديتين أمام النيجر وموريتانيا.

وعاد ميكيسوني إلى القاهرة أمس الإثنين، قبل أن ينتظم اليوم الثلاثاء في التدريبات الجماعية للأهلي.

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة بالكرة لمدة 40 دقيقة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال، قبل أن ينظم المدرب بيتسو موسيماني تقسيمة بين 3 فرق.

وغاب محمد هاني عن المران الجماعي تنفيذا لبرنامجه الطبي واكتفى بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في "الجيم" لعدم زيادة الحمل البدني عليه.

ويستقبل الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ويكفيه التعادل لضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي.