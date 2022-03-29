رغم غيابه عن التدريب الجماعي.. طبيب الأهلي: محمد هاني جاهز بدنيا وطبيا

أوضح أحمد أبو عبلة طبيب فريق كرة القدم بالأهلي، مستجدات حالة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق.

واكتفى هاني بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في "الجيم" صباح اليوم الثلاثاء دون المشاركة في التدريب الجماعي.

وأوضح أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "هاني أدى جلسة تدريبات بدنية منفردة بعيدا عن التدريب الجماعي من أجل تقليل الحمل البدني عليه".

وشدد أبو عبلة: "هاني جاهز بدنيا وطبيا ويؤدي تدريباته وفقا للجدول المحدد له بعد عودته من الإصابة بشد في العضلة الضامة".

وكان هاني قد شارك في تدريبات الأهلي الجماعية في الأيام الماضية بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي ألمت به.

وأصيب هاني في مواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا يوم 18 مارس الماضي.

واضطر هاني لمغادرة الملعب في الدقيقة 55 من اللقاء الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وتسببت الإصابة في خروج هاني من حسابات كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر خلال مواجهتي السنغال الحاسمتين المؤهلتين لكأس العالم 2022.

ويستقبل الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ويكفيه التعادل لضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي.