مدافع سيتي يغادر معسكر إنجلترا

غادر جون ستونز مدافع مانشستر سيتي معسكر منتخب إنجلترا وعاد إلى ناديه، حسبما أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ستونز استبعد من التشكيلة الأساسية قبل بداية مباراة سويسرا الودية يوم السبت على ملعب ويمبلي.

أوضح سيتي في بيان أن عملية تقييم إصابة ستونز استمرت حتى يوم الإثنين قبل أن يقرر الجهاز الفني لمنتخب الأسود الثلاثة إعادة اللاعب إلى ناديه.

فقد تقرر ألا يلعب ستونز في المباراة الودية ضد كوت ديفوار يوم الثلاثاء وأن يعود إلى ناديه كإجراء احترازي.

ويواجه سيتي أزمة في خط دفاعه مع دخول الموسم للأسابيع الأخيرة، إذ يغيب روبن دياش للإصابة.

فريق بيب جوارديولا ينافس على 3 بطولات، وهي الدوري الإنجليزي الذي يتصدره بفارق نقطة عن ليفربول، وكأس الاتحاد الإنجليزي الذي يلعب نصف النهائي فيه ضد الريدز.

فضلا عن تواجده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي يلعب فيه ضد أتليتكو مدريد.

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