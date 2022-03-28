إنبي يعلن إصابة مروان داوود بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 28 مارس 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

مروان داوود يسجل ويحتفل بهدف مصر في الأردن

أعلن نادي إنبي إصابة مروان داوود ظهير الفريق الأيسر بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

مروان داوود

النادي : إنبـي

إنبـي

وكشف نادي إنبي أن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب بعدما خضع لأشعة الرنين المغناطيسي هو قطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرض مروان دواوود للإصابة خلال مشاركته في المباراة الودية ضد المقاولون العرب، التي انتهت بفوز الفريق البترولي 3-1.

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مروان داوود البالغ من العمر 24 عاما لعب مع إنبي هذا الموسم 12 مباراة في الدوري المصري.

وانضم مروان داوود لقائمة منتخب مصر التي شاركت في بطولتي كأس العرب في قطر، وأيضا كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

مروان داوود إنبي منتخب مصر
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