بنعطية: حاولت التوسط لحل خلاف زياش وخليلوزيتش دون جدوى

أوضح مهدي بنعطية قائد منتخب المغرب السابق أنه حاول التوسط لحل الخلاف بين وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلس وحكيم زياش نجم تشليسي لكنه لم ينجح في ذلك.

ورفض المغربي حكيم زياش تلبية استدعاء منتخب المغرب للمشاركة أمام الكونغو الديمقراطية بشكل رسمي، حين نشر بيانا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام (التفاصيل).

وقال بنعطية في تصريحات نشرتها جريدة المنتخب المغربية "حاولت لعب دور الوسيط بين زياش ومدرب المنتخب وحيد خليلوزيتش، دون جدوى".

وأضاف "زياش رفض الانضمام للمنتخب المغربي لأنه يشعر بعدم الإحترام من طرف المدرب".

وأكمل مدافع يوفنتوس السابق "أعلم أن زياش يحب بلده كثيرا، ولم يحدث أبدا أنه تكاسل في التدريبات كما أشيع، حكيم يقدم أفضل ما عنده للمنتخب".

وواصل "حاولت التحدث إليه بصفتي متضامنا معه، لكنه أوضح لي أنه حسم في الأمر، ومادام أن المدرب وحيد موجودا بالمنتخب فإنه لن يعود".

وتابع "أعتقد أن زياش سيعود للمنتخب وأتمنى أن تكون عودته في كأس العالم، لا اريد أن يخسر المغرب لاعبا مهما مثل محمد صلاح بالنسبة لمنتخب مصر ورياض محرز بالنسبة لمنتخب الجزائر

واستطرد "زياش يتألق في صفوف تشيلسي واذا عاد سيمنح إضافة كبيرة لمنتخب المغرب".

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📹 ملخص المباراة: 🇨🇩 1-1 🇲🇦



هدفا يوان ويسا وطارق تيسودالي يؤجلا حسم بطاقة التأهل لكأس العالم لمباراة العودة في المغرب ⚡#WCQ | #WorldCup — CAF - عربي (@caf_online_AR) March 25, 2022

ماذا حدث؟

في البداية أعلن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم استدعاء الثلاثي، حكيم زياش نجم تشيلسي، ونصير مزراوي ظهير أياكس، وعبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة، للقائمة الأولية لأسود الأطلس لمواجهة الكونغو الديمقراطية.

بعدها قال زياش عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أحب بلادي واللعب للمنتخب المغربي كان فخرا لي، لذلك بكل أسى أجد نفسي مضطرا لإعلان قراري بعدم تمثيل المنتخب المغربي رغم تأكيد رئيس الاتحاد المغربي بأنني سأتواجد في القائمة الأولية".

وأضاف "أتأسف لإحباط الجماهير، لقد كان قرارا ليس من السهل اتخاذه، لكن لم يكن لدي أي خيار آخر".

وتابع "رغم أنني منحت كل ما لدي للمنتخب المغربي في السنوات الـ6 الأخيرة، القيادة الفنية للمنتخب تواصل نشر مغالطات حولي وحول انتمائي وتعلقي ببلادي".

وأكمل لاعب أياكس السابق "أفعالهم جعلت عودتي للمنتخب المغربي مستحيلة".

وشدد "لقد علمت مثل أي شخص آخر أنباء عودتي للمنتخب، لذلك أنشر هذا البيان لتعلموا الحقيقة مني شخصيا".

وأتم "شكرا لكل شخص ساندني، أتمنى الأفضل للمنتخب المغربي، تركيزي حاليا منصب على فريقي تشيلسي".

المنتخب المغربي تعادل مع منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في لقاء ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بملعب الشهداء.

فيما يقام الإياب بملعب محمد الخامس يوم الثلاثاء، من أجل تذكرة مؤهلة للمونديال.