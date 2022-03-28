كاف يعلن عقوبات انضباطية لأربعة أندية.. حرمان الترجي من جماهيره في مباراتين

الإثنين، 28 مارس 2022 - 11:52

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبات انضباطية موقعة على أربعة أندية بسبب ما حدث في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وتم حرمان الترجي من جماهيره في مباراتين متتاليتين مما يعني اللعب بدون جماهير في مباراة ربع النهائي.

وشهدت قرارات المجلس التأديبي لكاف عقوبات على أندية الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي ونهضة بركان المغربي والصفاقسي التونسي.

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وجاءت العقوبات كالآتي:

- الترجي التونسي:

اتهم نادي الترجي بسوء سلوك مشجعيه بسبب إلقاء أشياء على أرض الملعب خلال مواجهتي النجم الساحلي والتي أجريت يومي 26 فبراير 2022 و12 مارس 2022.

وبالنظر إلى أن الترجي قد تلقى سابقا عقوبة مع وقف التنفيذ لارتكاب سلوك مماثل أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 - 2021 فقرر مجلس الانضباط بالاتحاد الإفريقي توقيع العقوبات التالية.

العقوبة: خوض الترجي مباراتين بدون جماهير وبالتالي سيلعب أمام شباب بلوزداد الجزائري يوم 2 أبريل ومباراة ربع النهائي على أرضه بدون الجماهير.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي.

- النجم الساحلي

اتهم نادي النجم بسوء سلوك مشجعيه بعد إلقاء أشياء على أرض الملعب في مباراتي الفريق ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا.

وبالنظر إلى تكرار ذلك السلوك في 17 فبراير الماضي ووقتها تم توقيع غرامة 7500 دولار أمريكي.

العقوبة: يلعب نادي النجم مباراته المقبلة أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني بدون جماهير، بالإضافة لفرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.

- نهضة بركان

اتهم النادي المغربي بسوء سلوك مشجعيه أمام سيمبا التنزاني في المباراة التي أقيمت بالمغرب يوم 27 فبراير الماضي.

كما تم اتهام مجيد مضران رئيس النادي بسوء السلوك لتحريض لاعبيه في الاحتجاج ومهاجم حكم اللقاء وتوقف المباراة لمدة خمس دقائق تقريبا.

العقوبة: إيقاف مجيد مضران لمدة عام من أي نشاط كرة قدم متعلق بالاتحاد الإفريقي.

بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار أمريكي للسلوك العدواني من مسؤول نهضة بركان بجانب 8 آلاف دولار أمريكي لسوء سلوك الجماهير.

- الصفاقسي

اتهم النادي بسوء سلوك مشجعيه بعد إلقاء أشياء على أرض الملعب خلال مباراة بيراميدز يوم 13 مارس في الكونفدرالية.

العقوبة: فرض غرامة مالية قدرها 16 ألف دولار أمريكي.

كاف دوري أبطال إفريقيا الترجي نهضة بركان
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