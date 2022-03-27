لابورتا: كنت أريد إقالة كومان ولكن منحته فرصة ثانية.. ولست نادما على شيء

الأحد، 27 مارس 2022 - 20:13

كتب : FilGoal

رونالد كومان - جوان لابورتا - برشلونة

تحدث خوان لابورتا رئيس برشلونة عن أزمته مع المدرب السابق رونالد كومان الذي أقيل في أكتوبر الماضي، وتسلم تشافي هيرنانديز المنصب بدلا منه.

وتم تعيين كومان في صيف 2020 بعد كارثة السقوط الشهير أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، في عهد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اضطر لتقديم استقالته في أكتوبر من العام ذاته.

تولى كارلس توسكيتس رئاسة النادي مؤقتا، حتى انعقدت الانتخابات في مارس 2021 وفاز لابورتا بالمنصب.

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وقال كومان إن النية كانت مبيتة لإقالته من البداية، وهو ما رفض لابورتا نفيه في تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، حيث كشف عما دار بينهم بشأن مستقبل المدرب الهولندي.

وقال لابورتا: "في نهاية الموسم قلت له ألا يجعلني أجيب على هذا السؤال الآن لأني أملك شكوكي. فزنا بكأس ملك إسبانيا ولكن طريقة لعبنا لم تعجبني".

وأضاف "قلت له إن النظام قد تغير ويمكنني تفهم ذلك التغيير لأننا لا نملك اللاعبين المناسبين للعب بالطريقة التي نريدها، ولكني أملك شكوكي، ولذلك اتركني أفكر بشأن الأشياء لمدة 15 يوما ثم سأمنحك إجابة".

وأوضح "عقده كان ممتدا ولم تكن اللحظة الأنسب لتغيير المدرب فمنحناه فرصة. هذه الفرصة لم تسر بشكل جيد بالنظر للظروف المحيطة، وكان لديه إصابات هامة وقائمة متآكلة على صعيد العقلية والحافز".

وتابع لابورتا "تقديرا لهذه الظروف منحناه فرصة ثانية، ولكن عند نقطة معينة كان يمكنني رؤية أننا نسير في الطريق الخاطئ. لم نكن نؤدي بشكل جيد على الإطلاق".

وكشف لابورتا عن بداية حديث إدارته مع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الحالي منذ وقت طويل، حيث قال: "كنا نتحدث مع تشافي منذ وقت الانتخابات، ولذلك سألته ما إذا كان جاهزا للقدوم في ظل ارتباطه بعقد في قطر. وافق فأرسلت ماتيو أليماني (المدير الرياضي) ورافا يوستي (نائب الرئيس) لتسوية الأمور".

واختتم لابورتا حديثه بأنه ليس نادما على أي شيء، في ظل التحسن الملحوظ لنتائج وأداء برشلونة تحت قيادة تشافي.

برشلونة الدوري الإسباني خوان لابورتا رونالد كومان
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