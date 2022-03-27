بوجبا: مانشستر يونايتد لم يفز بشيء منذ أعوام.. ولم أحدد مستقبلي

الأحد، 27 مارس 2022 - 18:57

كتب : FilGoal

بول بوجبا مانشستر يونايتد

رفض بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الحديث عن مستقبله بصورة واضحة، مع استمرار التقارير التي تربطه بالعودة إلى يوفنتوس.

وقال بوجبا في تصريحاته لـ "تيليفوت": "لم أقرر شيئا بعد. يمكنني أن أقرر غدا أو في الصيف، ولكن في الوقت الحالي أريد إنهاء الموسم بأفضل طريق ممكن".

وأضاف "هدفي هو أن ألعب كأس العالم وأتمنى الفوز به للمرة الثانية على التوالي".

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وتوج بوجبا مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا، بالفوز على كرواتيا في النهائي 4-2.

وتابع لاعب يونايتد "إنه موسم يصعب الحكم عليه بعد تغيير المدرب والكثير من الإصابات".

وأوضح "أريد الفوز بالألقاب والمنافسة على شيء ما، ولكن هذا الموسم نحن خارج السباق ولم يفز مانشستر يونايتد بأي شيء منذ أعوام، إنه أمر حزين".

وينتهي عقد بوجبا بنهاية يونيو المقبل، حيث يقترب من الرحيل مجانا في الصيف دون نية للبقاء والتجديد.

وتنحصر خيارات الفرنسي البالغ من العمر 29 عاما بين يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وكان بوجبا قد غادر يونايتد في 2012 إلى يوفنتوس، قبل أن يعود في صيف 2016 في صفقة قياسية قدرت بقرابة 120 مليون يورو.

وفاز بوجبا مع مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي في 2017 وكأس الرابطة في العام ذاته.

على الناحية الأخرى فاز بوجبا مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات، وكأس إيطاليا مرتين وكذلك كأس السوبر مرتين.

بول بوجبا مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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