رغم الفشل في التأهل لـ كأس العالم.. الاتحاد الإيطالي يرغب في استمرار مانشيني

يرغب جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في استمرار روبرتو مانشيني مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا رغم الفشل في التأهل لكأس العالم.

وفشل منتخب إيطاليا للنسخة الثانية على التوالي في التأهل إلى كأس العالم وذلك بعد الخسارة 1-0 أمام مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق.

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أن رئيس الاتحاد الإيطالي يسعى لإقناع مانشيني بعدم الاستقالة وقدما مشروعا مشتركا للفترة المقبلة.

ويسعى الاتحاد الإيطالي لتحليل الأشهر الثمانية الماضية متبوعا بالحلول اللازمة للبناء للمستقبل والتأهل إلى كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن المزيد من الاجتماعات بين مانشيني وجرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي ستجرى خلال الأيام المقبلة خاصة بعد المباراة الودية أمام تركيا يوم الثلاثاء.

ولا يزال مانشيني بحاجة إلى وقت للتفكير واتخاذ قراراته بشأن مستقبله ولا يريد الاتحاد الإيطالي الاستعجال في ذلك ولكن تشير الأمور إلى استمراره.

وكان منتخب إيطاليا قد حصل على لقب بطولة أمم أوروبا النسخة الأخيرة قبل أن يودع الأتزوري منافسات تصفيات كأس العالم.