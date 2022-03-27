تقرير: السوق السوداء تشتعل في السنغال على تذاكر لقاء مصر

الأحد، 27 مارس 2022 - 16:08

كتب : FilGoal

جمهور السنغال

أثير الكثير من الجدل في السنغال حول تذاكر لقاء مصر في إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

وكانت شركة ديوتالي المسؤولة عن بيع التذاكر قد أعلنت يوم الخميس نفاذ تذاكر مباراة السنغال ومصر المقرر إقامتها يوم الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأفاد تقرير موقع سينيجو السنغالي أن الحصول على تذكرة دخول لمباراة مصر أصبح محنة حقيقية.

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وأوضح التقرير أن اللجنة المسؤولة عن تنظيم اللقاء أخدت زمام المبادرة منذ البداية من خلال تكليف شركة ديوتالي بيع التذاكر، وكان كل شيء يسير على ما يرام.

وتابع التقرير بأن السوق السوداء جاءت لتقلب كل شيء رأسا على عقب وجعلت التذاكر صعبة المنال.

فهناك الكثير من مواقع الانترنت التي عرضت التذاكر للبيع بعد شراءها بكميات كبيرة من الموقع الالكتروني الخاص بشركة ديوتالي ونقاط البيع.

التذاكر التي كان سعرها 3000 فرنك إفريقي (93 جنيها مصريا) تباع بسعر 10000 فرنك (311 جنيها مصريا)، والتذاكر التي كان سعرها 10000 فرنك (311 جنيها مصريا) يتم إعادة بيعها بسعر 20000 فرنك (622 جنيها مصريا)، حسب التقرير.

من جهته، هدد الاتحاد السنغالي لكرة القدم باتخاذ إجراءات قانونية تجاه من يهدف إلى كسب المال على حساب السنغاليين.

وتجري المباراة على ملعب دياموند الأولمبي في داكار عاصمة السنغال يوم الثلاثاء الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

وانتصر منتخب مصر على السنغال بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب على استاد القاهرة يوم الجمعة.

ويتنافس المنتخبان على مقعد في مونديال قطر.

بينما المقاعد الأربعة الأخرى المخصصة لقارة إفريقيا تتنافس عليها الجزائر أمام الكاميرون، غانا أمام نيجيريا، تونس أمام مالي، والمغرب أمام الكونغو الديمقراطية.

وتجري كل مباريات الإياب يوم الثلاثاء.

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