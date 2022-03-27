هل تصيب السنغال لعنة بطل إفريقيا؟
الأحد، 27 مارس 2022 - 14:29
كتب : FilGoal
لطالما أصاب بطل إفريقيا لعنة عدم التأهل لكأس العالم، فالمرات التي شهد فيها المونديال مشاركة زعيم القارة معدودة جدا.
فهل تسير السنغال على خطى من سبقوها وتضل الطريق نحو قطر 2022؟
من بين 16 كأسا عالمية جرت بعد بطولة إفريقيا، شهدت 4 مونديالات فقط ظهور زعيم القارة.
وفي المقابل 12 مونديالا غاب عنه بطل إفريقيا، آخرهم 2018 الذي فقد الكاميرون بطلة القارة في 2017.
آخر منتخب استطاع التأهل لكأس العالم وهو مظفر بالبطولة الإفريقية كان نيجيريا، التي توجت باللقب في أرض جنوب إفريقيا عام 2013 وشاركت في مونديال البرازيل 2014.
وسبقتها الكاميرون قبل 20 عاما حين توجت باللقب في مالي وشاركت في مونديال كوريا واليابان.
وفي 1994 شاركت نيجيريا لأول مرة في كأس العالم بعد أشهر قليلة من تزعمها للقارة في تونس الخضراء.
وأول منتخب شارك في كأس العالم باعتباره بطل إفريقيا كان زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا)، مثل القارة في مونديال 1974 في ألمانيا الغربية.
أما المنتخبات التي غابت عن كأس العالم وهي بطلة لقارة إفريقيا:
مصر - غابت عن كأس العالم السويد 1958
إثيوبيا - تشيلي 1962
غانا - إنجلترا 1966
السودان - المكسيك 1970
غانا - الأرجنتين 1978
غانا - إسبانيا 1982
مصر - المكسيك 1986
الجزائر - إيطاليا 1990
مصر - فرنسا 1998
مصر - ألمانيا 2006
مصر - جنوب إفريقيا 2010
الكاميرون - روسيا 2018
فهل تسير السنغال، بطلة كأس إفريقيا الأخيرة، على خطاهم وتخضع لفراعنة مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟