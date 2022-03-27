هل تصيب السنغال لعنة بطل إفريقيا؟

الأحد، 27 مارس 2022 - 14:29

كتب : FilGoal

منتخب السنغال

لطالما أصاب بطل إفريقيا لعنة عدم التأهل لكأس العالم، فالمرات التي شهد فيها المونديال مشاركة زعيم القارة معدودة جدا.

فهل تسير السنغال على خطى من سبقوها وتضل الطريق نحو قطر 2022؟

من بين 16 كأسا عالمية جرت بعد بطولة إفريقيا، شهدت 4 مونديالات فقط ظهور زعيم القارة.

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وفي المقابل 12 مونديالا غاب عنه بطل إفريقيا، آخرهم 2018 الذي فقد الكاميرون بطلة القارة في 2017.

آخر منتخب استطاع التأهل لكأس العالم وهو مظفر بالبطولة الإفريقية كان نيجيريا، التي توجت باللقب في أرض جنوب إفريقيا عام 2013 وشاركت في مونديال البرازيل 2014.

وسبقتها الكاميرون قبل 20 عاما حين توجت باللقب في مالي وشاركت في مونديال كوريا واليابان.

وفي 1994 شاركت نيجيريا لأول مرة في كأس العالم بعد أشهر قليلة من تزعمها للقارة في تونس الخضراء.

وأول منتخب شارك في كأس العالم باعتباره بطل إفريقيا كان زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا)، مثل القارة في مونديال 1974 في ألمانيا الغربية.

أما المنتخبات التي غابت عن كأس العالم وهي بطلة لقارة إفريقيا:

مصر - غابت عن كأس العالم السويد 1958

إثيوبيا - تشيلي 1962

غانا - إنجلترا 1966

السودان - المكسيك 1970

غانا - الأرجنتين 1978

غانا - إسبانيا 1982

مصر - المكسيك 1986

الجزائر - إيطاليا 1990

مصر - فرنسا 1998

مصر - ألمانيا 2006

مصر - جنوب إفريقيا 2010

الكاميرون - روسيا 2018

فهل تسير السنغال، بطلة كأس إفريقيا الأخيرة، على خطاهم وتخضع لفراعنة مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

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