حنبعل المجبري: أخاف التحدث مع كريستيانو رونالدو في بعض الأحيان

أوضح حنبعل المجبري لاعب وسط تونس ومانشستر يونايتد أنه يخاف في بعض الأحيان من الحديث مع أسطورة بحجم كريستيانو رونالدو.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما يتدرب مع قائمة مانشستر يونايتد الأساسية للمباريات تحت قيادة رالف رانجنيك، لكنه لم يحصل على دقائق لعب بعد.

وقال المجبري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الأمور في يونايتد غير معقدة، إذا لم تكن جيدًا على أرض الملعب لن تلعب، هم لا ينظرون إلى من أنت أو من أين أتيت".

وأضاف "أنت فقط تعمل، وتعمل، وتعمل. هذا كل ما في وسعك من أجل تحقيق النجاح. وأنا في صفوف فريق واحد مع أكثر شخص يعمل بجد في عالم كرة القدم، إنه كريستيانو رونالدو. يمكنني التعلم فقط من التواجد بجانبه".

واكمل الدولي التونسي "دائما ما يكون رونالدو بجوارك عندما تحتاج إليه. هو شخص مذهل مثلما هو لاعب لا يُصدق أمام المرمى".

وتابع "رونالدو زميل أكثر من رائع. يمكنك دائمًا سؤاله عن أي شيء وسيجيبك. رغم ذلك كريستيانو يظل كريستيانو وأحيانا لا أتمكن من الحديث معه لأنني أكون خائفا بعض الشيء ولا أعرف كيف اتحدث معه".

وواصل "هذا النجم اعتدت على مشاهدته في التلفزيون عندما كنت طفلا والآن ألعب بجانبه، أنا أعيش فترة استثنائية، حيث اتدرب بجانب أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

وأتم حنبعل "أحاول التعلم منه طيلة الوقت، أنظر إلى كل شيء يقوم به، أنظر إلى ما يشربه وما يأكله، أفعل كل شيء مثله".

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