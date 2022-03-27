قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 21 لاعبا لمواجهة لافيينا في كأس مصر

الأحد، 27 مارس 2022 - 00:41

كتب : محمود عزت

بيراميدز ضد الصفاقسي

يقود عبد الله السعيد قائمة بيراميدز لمواجهة لافيينا في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع لافيينا أحد أندية الدرجة الثالثة في السادسة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي.

ويغيب رمضان صبحي بسبب الإصابة وفاجري لاكاي الذي يتواجد في معسكر جنوب إفريقيا مع منتخب بلاده وعلي جبر الذي تم استدعاءه لتمثيل منتخب مصر في الإياب ضد السنغال من تصفيات كأس العالم رفقة عمر جابر ونبيل عماد "دونجا".

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وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

الوسط: إريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - محمود صابر

الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - محمود وادي

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ويؤدي بيراميدز مرانه الأخير مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي والاستمرار في المعسكر المغلق حتى موعد المباراة.

وحصد بيراميدز وصافة نسخة 2019 من كأس مصر.

وما زال ينتظر مواجهة الأهلي في ربع نهائي الموسم الماضي والذي لم ينته بعد.

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