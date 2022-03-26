كرة سلة - الاتحاد يتأهل لنصف نهائي دوري السوبر المصري.. وفوز الزمالك وسبورتنج

انتهت مباريات الجولة الثالثة من ربع نهائي دوري السوبر المصري لرجال كرة السلة، وشهدت تأهل الاتحاد السكندري للمربع الذهبي رفقة الأهلي.

وكان الأهلي قد حجز مقعده بالفوز على مصر للتأمين بنتيجة 3-0. (طالع التفاصيل)

وحصد زعيم الثغر بطاقة التأهل بعدما كرر فوزه على سموحة بنتيجة 89-78.

وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 85-67 وفي المباراة الثانية بنتيجة 87-76.

وتقدم الزمالك على المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1 في مجموع المباريات.

حامل اللقب فاز بنتيجة الزمالك 75-73 في المباراة الثالثة، بعدما خسر في الأولى بنتيجة 80-67، وفاز في الثانية 85-84.

وفاز أيضا سبورتنج 68-57 الجزيرة في المباراة الثالثة، بعدما فاز الجزيرة بنتيجتي 66-59 و73-59 في أول مباراتين.

ويحتاج الزمالك والجزيرة للفوز في المباراة الرابعة لضمان التأهل للمربع الذهبي.

وحال فاز المصرية للاتصالات وسبورتنج في المباراة الرابعة سيتم اللجوء لمباراة أخيرة فاصلة.

وينتظر الأهلي الفائز من الجزيرة وسبورتنج في نصف النهائي.

وينتظر الاتحاد الفائز من الزمالك والمصرية للاتصالات.

تقام مباريات دور قبل النهائي في أيام 22 و24 و26 و28 و30 أبريل، في صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلعب الدور النهائي أيام 8 و10 و12 و14 و16 مايو، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.