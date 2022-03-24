كرة سلة - الأهلي أول المتأهلين لنصف نهائي دوري السوبر المصري للرجال

أصبح الأهلي أول المتأهلين لنصف نهائي دوري السوبر المصري لرجال كرة السلة.

وكرر الأهلي انتصاره على مصر للتأمين ليفوز بنتيجة 3-0 في سلسلة Best of 5 والتي تعني أن الفائز بثلاث مباريات يتأهل إلى نصف النهائي.

وفاز الأهلي للمرة الثالثة بنتيجة 78-57، المباريات بعد أن فاز في مباراته الأولى بنتيجة 84-49، ثم كرره بنتيجة 81-46 في المباراة الثالثة.

وسينتظر الفائز من مواجهة الجزيرة وسبورتنج للقاءه في نصف النهائي، إذ يتفوق الأول بنتيجة 2-0 في مجموع المباريات.

وتقام الجولات المتبقية من دور الثمانية في أيام 25 و27 و31 مارس.

فيما تقام مباريات دور قبل النهائي في أيام 22 و24 و26 و28 و30 أبريل، في صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلعب الدور النهائي أيام 8 و10 و12 و14 و16 مايو، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.