لابورتا: لم يخبرنا ديمبيلي برغبته في البقاء.. ونعمل حاليا على وضع سقف رواتب للاعبين

نفى جوان لابورتا رئيس برشلونة الأخبار التي قالت بأن ديمبيلي قد أخبر إدارة النادي بنيته في تجديد تعاقده والبقاء مع النادي.

عثمان ديمبيلي النادي : برشلونة برشلونة

وقال لابورتا خلال حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو: "ديمبيلي رائع وعلى الأقل لم يسبب لنا المشاكل وربما نشهد أفضل نسخة من حاليا منذ انضمامه لبرشلونة".

واستمر "هو لاعب يعرف المدربون كيفية تدريبه بشكل أفضل وهذا ما يفعله تشافي حاليا ولكننا قدمنا له عرضا لتمديد تعاقده ينتهي يوم ديسمبر الماضي ولكنه قرر عدم الاستفادة من ذلك العرض وتشافي يقول بأنه يعتمد عليه لأنه لاعب بإمكانه صنع الفارق".

وتابع "دعونا نرى ما سيحدث نحن حاليا نقوم بالعمل على وضع سقف الرواتب للاعبين الذين سيبقون والتي سيكون عليهم قبولها، في الوقت الحالي ليس لدينا أخبار بأنه يريد الاستمرار ولا أرعف إذا كان وكيله على اتصال ولكن لا اعتقد ذلك ومن حيث المبدأ نحن نركز حاليا على الجزء الأخير من الدوري لمحاولة صنع الإقارة والفوز به، واعتقد أنه ستكون هناك بعض المحادثات ولكن في إطار سقف الرواتب التي سنحددها".

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني ليلعب ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وشارك ديمبيلي مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي في 21 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 9 أهداف.