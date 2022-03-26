تقرير: على عكس قرارات "فيفا".. الدوري الإنجليزي يرفض طلب بيرنلي بالتعاقد مع موسيس

السبت، 26 مارس 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

فيكتور موسيس

كشفت صحيفة سبورتس ميل عن رفض رابطة الدوري الإنجليزي طلب فريق بيرنلي بالتعاقد مع فيكتور موسيس لاعب سبارتاك موسكو خلال الفترة الحالية.

وحاول بيرنلي إعادة اللاعب النيجيري إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى مستغلال قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي يسمح للأندية بالتعاقد مع اللاعبين الناشطين في الدوري الروسي أو الأوكراني بدون الانتظار إلى بداية فترة الانتقالات بسبب الحرب القائمة بين البلدين.

وحاول كل من بيرنلي وسبارتاك موسكو واللاعب في إبرام الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ولكن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أرسلت ردها برفض انضمام اللاعب خلال الفترة الحالية من الموسم.

أخبار متعلقة
بالطبل والزمر.. استقبال تحفيزي للاعبي السنغال بعد عودتهم إلى داكار الدرجة الثانية - أسوان يقترب خطوة من الممتاز.. وملوي يحقق فوزه الأول منذ 112 يوما انضمام علي جبر وربيعة لمعسكر مصر.. واجتماع لوزير الرياضة مع المنتخب خبر في الجول – موقف عبده ديالو من مواجهة الإياب ضد مصر

وفقا لسبورتس ميل فإن رابطة الدوري الإنجليزي رفضت أي طلبات للتعاقد مع لاعبين خلال الفترة الحالية بسبب مخاوفها بشأن النزاهة الرياضية للبطولة.

كما رفضت أيضا روابط كل من الدوري الإيطالي والدوري الألماني تعاقد الأندية مع أي لاعب خلال الفترة الحالية من الموسم، بينما تسمح رابطة الدوري الإسباني للفرق باستقدام أي لاعب من الدوري الأوكراني أو الدوري الروسي والموافقة على قرارات الفيفا.

ويحتل بيرنلي المركز الـ 19 المؤدي للهبوط في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17.

وشارك موسيس مع سبارتاك موسكو خلال الموسم الحالي في 26 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين.

وخاض اللاعب صاحب الـ 31 عاما أكثر من تجربة في الملاعب الإنجليزية وأبرزها مع نادي تشيسلي وساهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي.

بيرنلي فيكتور موسيس الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
في الـ39 من عمره.. جيرمان ديفو يعلن اعتزال كرة القدم إريك تين هاج.. هل يكون خليفة جوارديولا هو الحل لخروج مانشستر يونايتد من كبوته؟ سكاي: ناديان من الدوري الإنجليزي يتواصلان مع بوجبا الكشف عن المرشحين للدخول في قائمة "المشاهير" بالدوري الإنجليزي ماركا: رغم الخروج المبكر من الدوري الأوروبي.. لوبتيجي مرشح لتدريب مانشستر يونايتد تقرير: أبراموفيتش يسعى لشراء نادٍ تركي رسالة غامضة من أوسيمين بعد شائعات اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي - روني وفييرا أول المنضمين في 2022
أخر الأخبار
بعد الهزيمة أمام مقدونيا.. مانشيني يستبعد 6 لاعبين من معسكر منتخب إيطاليا دقيقة | الدوري الإيطالي
سفيرة مصر في السنغال تكشف المسافة بين الملعب ومقر إقامة المنتخب 23 دقيقة | حلم المونديال
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق يحيى.. حمادة إمام ضمن الخماسي 29 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
سام مرسي يسجل هدفا ويُقرب إيبسويتش تاون من مراكز ملحق التأهل لـ شامبيونشيب 35 دقيقة | المحترفون
تعادل ودي قاتل لأيرلندا مع بدلاء بلجيكا 44 دقيقة | أوروبا
كأس مصر - منتخب السويس يُقصي فيوتشر بركلات الترجيح من دور الـ 32 56 دقيقة | مصر
وزير الرياضة: تحفيز مادي وطيران مباشر لمنتخب مصر.. والروح الغائبة منذ 2018 عادت ساعة | حلم المونديال
تقارير: "فيفا" سيطبق قاعدة الـ 5 تبديلات بشكل دائم ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 3 تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال 4 أمير توفيق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنشرقي