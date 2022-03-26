تقرير: على عكس قرارات "فيفا".. الدوري الإنجليزي يرفض طلب بيرنلي بالتعاقد مع موسيس

كشفت صحيفة سبورتس ميل عن رفض رابطة الدوري الإنجليزي طلب فريق بيرنلي بالتعاقد مع فيكتور موسيس لاعب سبارتاك موسكو خلال الفترة الحالية.

وحاول بيرنلي إعادة اللاعب النيجيري إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى مستغلال قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي يسمح للأندية بالتعاقد مع اللاعبين الناشطين في الدوري الروسي أو الأوكراني بدون الانتظار إلى بداية فترة الانتقالات بسبب الحرب القائمة بين البلدين.

وحاول كل من بيرنلي وسبارتاك موسكو واللاعب في إبرام الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ولكن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أرسلت ردها برفض انضمام اللاعب خلال الفترة الحالية من الموسم.

وفقا لسبورتس ميل فإن رابطة الدوري الإنجليزي رفضت أي طلبات للتعاقد مع لاعبين خلال الفترة الحالية بسبب مخاوفها بشأن النزاهة الرياضية للبطولة.

كما رفضت أيضا روابط كل من الدوري الإيطالي والدوري الألماني تعاقد الأندية مع أي لاعب خلال الفترة الحالية من الموسم، بينما تسمح رابطة الدوري الإسباني للفرق باستقدام أي لاعب من الدوري الأوكراني أو الدوري الروسي والموافقة على قرارات الفيفا.

ويحتل بيرنلي المركز الـ 19 المؤدي للهبوط في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الـ 17.

وشارك موسيس مع سبارتاك موسكو خلال الموسم الحالي في 26 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين.

وخاض اللاعب صاحب الـ 31 عاما أكثر من تجربة في الملاعب الإنجليزية وأبرزها مع نادي تشيسلي وساهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي.