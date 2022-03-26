منتخب مصر يعلن عبر في الجول استدعاء رامي ربيعة لرحلة السنغال

السبت، 26 مارس 2022 - 03:25

كتب : أحمد الخولي

رامي ربيعة وعبد الله السعيد يحتفلان مع منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم

قرر منتخب مصر استدعاء رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي لقائمته المسافرة إلى السنغال لخوض إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال وائل جمعة مدير منتخب مصر في تصريحات لـFilGoal.com: "قررنا استدعاء رامي ربيعة إلى قائمة منتخب مصر بجانب علي جبر مدافع بيراميدز".

وأضاف "أرسلنا إلى نادييهما طلبا للحصول على جوازي سفرهما".

أخبار متعلقة
بيراميدز يعلن استدعاء علي جبر لـ منتخب مصر قبل مواجهة الإياب ضد السنغال تريزيجيه: الجمهور سبب فوز مصر على السنغال.. وكنا نتمنى نتيجة أفضل منتخب مصر يتدرب في استاد القاهرة بعد نهاية مباراة السنغال صلاح × ماني.. ماذا قدم الثنائي على استاد القاهرة في مواجهة مصر والسنغال

نادي بيراميدز أعلن بالفعل تلقيه طلبا من اتحاد الكرة لاستدعاء علي جبر بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وتعرض محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر لإصابة بكسر في الأنف، خرج منها مستبدلا أمام السنغال.

على الجهة الأخرى، تحصل محمود حمدي "الونش" على الإنذار الثاني له خلال التصفيات. إنذار يعني غيابه عن المباراة المقبلة حسب لائحة التصفيات، لكن كارلوس كيروش المدير الفني كشف في المؤتمر الصحفي بأنهم مازالوا يدرسون الحالة ولا يعرفون مصير اللاعب. (طالع التفاصيل)

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة منتخب مصر لأول مرة منذ 5 سنوات، إذ كان ظهوره الأخير أمام غانا عام 2017 في تصفيات كأس العالم 2018.

صاحب الـ28 عاما يملك 23 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

وبعد تلك التدعيمات، سيكون لـ منتخب مصر 5 مدافعين جاهزين للمباراة المقبلة، هم ياسر إبراهيم، وعلي جبر، ورامي ربيعة، ومحمود علاء وأيمن أشرف.

منتخب مصر فاز على السنغال بهدف مقابل لا شيء على إستاد القاهرة، في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وستكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج الفراعنة إلى الفوز أو التعادل لبلوغ مونديال قطر.

حلم المونديال منتخب مصر رامي ربيعة وائل جمعة علي جبر
نرشح لكم
بيراميدز يعلن استدعاء علي جبر لـ منتخب مصر قبل مواجهة الإياب ضد السنغال وائل جمعة: لدينا مدرب يفهم ما يفعله وواجه السنغال بالطريقة الصحيحة تريزيجيه: الجمهور سبب فوز مصر على السنغال.. وكنا نتمنى نتيجة أفضل مؤتمر كيروش "المغني" بين الغضب والضحك: انظروا لما حدث لإيطاليا.. وسندافع بـ16 لاعبا صلاح × ماني.. ماذا قدم الثنائي على استاد القاهرة في مواجهة مصر والسنغال منتخب مصر يتدرب في استاد القاهرة بعد نهاية مباراة السنغال 100% فوز بصراعات هوائية.. ماذا قدم ياسر إبراهيم في ظهوره الدولي الأول إصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف
أخر الأخبار
منتخب مصر يعلن عبر في الجول استدعاء رامي ربيعة لرحلة السنغال ساعة | حلم المونديال
بيراميدز يعلن استدعاء علي جبر لـ منتخب مصر قبل مواجهة الإياب ضد السنغال 2 ساعة | حلم المونديال
وائل جمعة: لدينا مدرب يفهم ما يفعله وواجه السنغال بالطريقة الصحيحة 3 ساعة | حلم المونديال
تريزيجيه: الجمهور سبب فوز مصر على السنغال.. وكنا نتمنى نتيجة أفضل 3 ساعة | حلم المونديال
مؤتمر كيروش "المغني" بين الغضب والضحك: انظروا لما حدث لإيطاليا.. وسندافع بـ16 لاعبا 3 ساعة | حلم المونديال
صلاح × ماني.. ماذا قدم الثنائي على استاد القاهرة في مواجهة مصر والسنغال 3 ساعة | حلم المونديال
منتخب مصر يتدرب في استاد القاهرة بعد نهاية مباراة السنغال 4 ساعة | حلم المونديال
100% فوز بصراعات هوائية.. ماذا قدم ياسر إبراهيم في ظهوره الدولي الأول 4 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 في الجول يكشف - كواليس اختيار قائمة المنتخب.. سبب عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف وعبد القادر 3 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 4 تعليق محمد شريف بعد الاستبعاد من قائمة مصر لمواجهتي السنغال