منتخب مصر يعلن عبر في الجول استدعاء رامي ربيعة لرحلة السنغال

قرر منتخب مصر استدعاء رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي لقائمته المسافرة إلى السنغال لخوض إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال وائل جمعة مدير منتخب مصر في تصريحات لـFilGoal.com: "قررنا استدعاء رامي ربيعة إلى قائمة منتخب مصر بجانب علي جبر مدافع بيراميدز".

وأضاف "أرسلنا إلى نادييهما طلبا للحصول على جوازي سفرهما".

نادي بيراميدز أعلن بالفعل تلقيه طلبا من اتحاد الكرة لاستدعاء علي جبر بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

وتعرض محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر لإصابة بكسر في الأنف، خرج منها مستبدلا أمام السنغال.

على الجهة الأخرى، تحصل محمود حمدي "الونش" على الإنذار الثاني له خلال التصفيات. إنذار يعني غيابه عن المباراة المقبلة حسب لائحة التصفيات، لكن كارلوس كيروش المدير الفني كشف في المؤتمر الصحفي بأنهم مازالوا يدرسون الحالة ولا يعرفون مصير اللاعب. (طالع التفاصيل)

ويعود رامي ربيعة إلى قائمة منتخب مصر لأول مرة منذ 5 سنوات، إذ كان ظهوره الأخير أمام غانا عام 2017 في تصفيات كأس العالم 2018.

صاحب الـ28 عاما يملك 23 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

وبعد تلك التدعيمات، سيكون لـ منتخب مصر 5 مدافعين جاهزين للمباراة المقبلة، هم ياسر إبراهيم، وعلي جبر، ورامي ربيعة، ومحمود علاء وأيمن أشرف.

منتخب مصر فاز على السنغال بهدف مقابل لا شيء على إستاد القاهرة، في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وستكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج الفراعنة إلى الفوز أو التعادل لبلوغ مونديال قطر.