بيراميدز يعلن استدعاء علي جبر لـ منتخب مصر قبل مواجهة الإياب ضد السنغال

أعلن بيراميدز استدعاء مدافعه علي جبر لصفوف منتخب مصر رسميا قبل مواجهة الإياب ضد السنغال.

علي جبر النادي : بيراميدز مصر

وأشار بيراميدز إلى أنه تلقى طلبا من منتخب مصر لضم علي جبر خلال المعسكر الحالي.

وذكر بيان بيراميدز أن الاستدعاء لعلي جبر جاء بعد إصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف وحاجته لعملية جراحة بالإضافة لغياب محمود حمدي "الونش" للإيقاف.

لكن حتى تلك اللحظة لم يعلن منتخب مصر غياب عبد المنعم رسميا للإصابة أو الونش للإيقاف.

وقال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي عن قلبي الدفاع: "محمد عبد المنعم يعاني من كسر في الأنف وسيحتاج لإجراء عملية بسيطة".

وعن الونش قال: "سندرس موقف الونش مع المسؤولين ولو تأكد غيابه سوف نستدعي لاعبا جديدا للقائمة، لكن حتى ذلك الوقت ننتظر القرار الرسمي".

وبذلك يعود علي جبر صاحب الـ33 عاما لقائمة المنتخب منذ مواجهة ليبريا في مباراة ودية في عام 2021.

وخاض علي جبر مع منتخب مصر 29 مباراة سجل خلالهم هدفا.

وكان علي جبر أحد أفراد كتيبة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم 2018.

وفاز منتخب مصر على السنغال يوم الجمعة في استاد القاهرة بهدف دون رد في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وستقام مباراة الإياب في ملعب عبد الله داي يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية داكار.

ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه.