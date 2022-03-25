خليلوزيتش بعد التعادل مع الكونغو: لم نتأهل بعد وتنتظرنا معركة صعبة في المغرب

عبر وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب عن شعوره بالرضا تجاه نتيجة مباراة أسود الأطلس أمام الكونغو الديمقراطية.

وتعادل منتخب المغرب خارج ملعبه أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لكل فريق، في ذهاب الجولة الأخيرة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر. (طالع التفاصيل)

وقال خليلوزيتش عقب المباراة: "أتوجه بالتهنئة للاعبي منتخب المغرب بعد المستوى الجيد الذي قدموه أمام الكونغو".

وأضاف "بدأنا اللقاء بشكل جيد ولكن بعد هدف الكونغو لم نتحكم في اللعب وحدث لنا اهتزاز في المستوى".

وأكمل "لم نتأهل حتى الآن وهناك مباراة قوية وصعبة في الدار البيضاء ضد منتخب قوي، ويجب أن نقدم أداء مميز حتى نحسم التأهل لكأس العالم".

وكشف خليلوزيتش "حاولت تهدئة اللاعبين بين شوطي المباراة حتى يكون الفريق أكثر تنظيما داخل الملعب، وحتى نستطيع تسجيل هدف التعادل".

وأتم تصريحاته "بالفعل التعادل نتيجة إيجابية خارج ملعبنا ولكن تنتظرنا معركة صعبة للغاية في المغرب والمباراة لن تكون سهلة".

وتقام مباراة العودة بين المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل في الدار البيضاء.