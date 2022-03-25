طريق المونديال – المغرب تنجو من فخ كوبر وتخطف تعادلا ثمينا من الكونغو الديمقراطية

نجا منتخب المغرب من فخ هيكتور كوبر وخطف تعادلا ثمينا جدا من أنياب الكونغو الديمقراطية.

وتعادل منتخب المغرب مع مضيفه الكونغو الديمقراطية إيجابيا بهدف لمثله في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في المباراة التي أقيمت بملعب الشهداء في كينشاسا.

افتتح منتخب الكونغو أهداف المباراة في الدقيقة 12 بتسديدة من يواني ويسا.

فيما أدرك طارق تيسودالي التعادل للمغرب بتسديدة قوية في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المغرب لركلة جزاء في الدقيقة 55.

كما طُرد من الكونغو جلودي نجوندا في الدقيقة 86 بعد حصوله على إنذارين.

وسوف يلتقي المنتخبان في المغرب في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج منتخب المغرب للتعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب الكونغو فأصبح لزاما عليه الفوز في المغرب للتأهل أو التعادل بالنتيجة ذاتها للذهاب لوقت إضافي.

وسبق لمنتخب الكونغو الديمقراطية التأهل للمونديال مرة وحيدة من قبل وكان ذلك في نسخة عام 1974.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وانحصر اللعب في وسط الملعب إلى أن جاءت الدقيقة 12.

ففي تلك الدقيقة ومن هجمة مرتدة سريعة للكونغو أنهاها يوان ويسا بتسديدة قوية بيمناه ارتطمت برومان سايس مدافع المغرب لتغير الكرة تجاهها وتسكن الشباك وتعلن عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وتألق ياسين بونو حارس مرمى المغرب وحرم الكونغو من هدف ثان في الدقيقة 30 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء وارتباك دفاعي من أسود الأطلس.

وأطلق يوان ويسا تسديدة أخرى مرت بجوار مرمى المغرب بقليل.

وحصل منتخب المغرب على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد لمسة يد على مدافع الكونغو ولكن ريان مايي أهدرها بعدما سدد الكرة أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 76 أرسل منتخب المغرب كرة طولية هيأها أيوب الكعبي برأسه لطارق تيسودالي القادم من الخلف الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن إدراك أسود الأطلس للتعادل.

وكاد منتخب الكونغو يسجل هدفا ثانيا سريعا جدا لكن رأسية المهاجم الكونغولي تصدى لها ياسين بونو.

وفي الدقيقة 86 حصل جلودي نجوندا على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من المباراة بعد تدخله بقوة على أشرف حكيمي.

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.