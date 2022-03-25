تشكيل مالي - دوكوري أساسي للمرة الأولى.. وديانج على مقاعد البدلاء
الجمعة، 25 مارس 2022 - 18:34
كتب : FilGoal
أعلن محمد ماجاسوبا مدرب مالي تشكيل بلاده لمواجهة تونس في الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وتلعب المباراة على ملعب 26 مارس في مالي، على أن تلعب مباراة العودة 29 مارس في تونس.
وجاء تشكيل مالي كالتالي:
حراسة المرمى: إبراهيم مونكورو
خط الدفاع: بوباكار كوياتي - موسى سيساكو - شيخ تراوري- ماساديو هايدارا
خط الوسط: أمادو هايدارا - عبد الله دوكوري - إيف بيسوما
خط الهجوم: إبراهيما كونيه - عبد الله ديابي - نيني دورجيليس
وتقام اليوم مباريات الذهاب في إفريقيا بين تونس ومالي، مصر والسنغال، الجزائر والكاميرون، المغرب والكونغو الديموقراطية، غانا ونيجيريا.
وتلعب مباريات الإياب الثلاثاء المقبل 29 مارس لحسم المقاعد الإفريقية في مونديال قطر.
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